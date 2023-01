O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quinta-feira (12)

MÚSICA

Apoena

| O quê: Shows de Félix Robatto, DJ Rebarbada

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: 19 horas

| Informações: @espacoculturalapoena

Bar do Praque

| O quê: Shows de Nelinho Brasil e Afonso Cappelo

| Onde: Bar do Parque (Av. Pres. Vargas, 402)

| Hora: 19h30

| Informações: @bardoparque1904

Studio

| O quê: Noite de Karokê

| Onde: Studio Pub (R. Pres. Pernambuco, 277)

| Informações: @studiopubbelem

Ananindeua

| O quê: Show de Big Loira

| Onde: Anani Beer (Passagem Jardim Brasil II, n°67)

| Informações: @anani.beer

Rebujo

| O quê: Quinta do Bloco com apresentações de Jeff Moraes, Banda do Bloco e Desacostumado

| Onde: Rebujo (R. São Boaventura, 171)

| Hora: 19h

| Informações: @rebujoo

CIRCO

Belém

| O quê: Circo Americano está em exposição

| Onde: Estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052)

| Hora: Seg a sexta, a partir das 20h30

| Ingressos: www.guicheweb.com.br/p/circoamericano

EXPOSIÇÕES

Fotografia

| O quê: O trabalho de 10 fotógrafos sobre está reunido na exposição “Marujada”

| Onde: Galeria Fidanza, do Museu de Arte Sacra, no bairro da Cidade Velha

| Hora: Terça-feira a domingo, das 9h às 17h

| Quando: Até 31 de janeiro

