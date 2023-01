O que fazer hoje em Belém; confira a agenda cultural desta quarta-feira (25)

MÚSICA

Égua do Modão

| O quê: Shows de Luann Kassio, Willian Cezar e Christiano e Igor Mendes

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, 373)

| Hora: 18 horas

| Gênero: Sertanejo

| Informações: @mangajambubar

Quarta Tropikal

| O quê: Show de Kleyton Silva & Os Sinceros + Dj Rony do Guamá

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caxias, 450 Altos)

| Hora: A partir das 19 horas

| Ingresso: R$ 15

| Gênero: Brega

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Sertanejo

| O quê: Show de Douglas Amorim

| Onde: Santa Fé House (Rod. Mário Covas, 1161)

| Hora: 19h

| Informações: @santafehouse_

Pub

| O quê: Show de Cezar Felipe

| Onde: Studio Pub (R. Pres. Pernambuco, 277)

| Hora: 21h

| Informações: @studiopubbelem

CIRCO

Americano

| O quê: O Circo Americano está em exposição

| Onde: Estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052)

| Hora: Segunda a sexta, a partir das 20h30

| Ingressos: www.guicheweb.com.br/p/circoamericano

EXPOSIÇÕES

Fotografia

| O quê: O trabalho de 10 fotógrafos sobre está reunido na exposição “Marujada”

| Onde: Galeria Fidanza, do Museu de Arte Sacra, no bairro da Cidade Velha

| Hora: Terça-feira a domingo, das 9h às 17h

| Quando: Até 31 de janeiro

Cabanagem

| O quê: A mostra “Povo Cabano”, que conta a história da Cabanagem, está aberta ao público

| Onde: Sede do Arquivo Público do Estado (Travessa Campos Sales, nº 273)

| Hora: Segunda a sexta-feira, das 08 às 15h

| Quando: Até 31 de janeiro

Carajás

| O quê: A exposição “Amazônia em Preto e Branco”, que reúne gravuras do artista Afonso Camargo, criadas por meio da técnica nanquim, revelando elementos da paisagem amazônica, como os rios, as florestas e as cidades da região, está aberta ao público

| Onde: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (Rua das Esmeraldas, número 141, Jardim das Palmeiras)

| Hora: Sempre das 8h às 19h, exceto aos domingos

| Quando: Até 16 de fevereiro

Amazonas

| O quê: A exposição “Meu Universo Visual”, do amazonense Zeca Nazaré, está disponível para visitação

| Onde: Espaço Cultural Banco da Amazônia, na Avenida Presidente Vargas

| Quando: Até 17 de fevereiro

