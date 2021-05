Vale Música Belém faz nova apresentação on-line nesta segunda

O Vale Música Belém traz mais uma série de apresentações on-line. Nesta segunda-feira 17, os alunos de violino de Andrei Matos trazem Cantabile, de N. Paganini. Já na segunda, dia 24/5, eles apresentarão Meditação de Thais, de J. Massenet. E, fechando o mês, os alunos de clarinete do professor Claudionor Amaral, com acompanhamento do pianista Jessé Piñon, apresentarão Concertpiece n.1 Op.113, de F. Mendelssohn. A programação pode ser conferida na página do Facebook e canal do YouTube (Plano Anual de Atividades FAM III).

O Projeto Pará Live tem transmissões ao vivo pelo Facebook da Equatorial Energia. No dia 21, é a vez do Bando Mastodontes e Farofa Tropikal; e no dia 28 de maio, tem show de Jorginho Gomez e Fruta Quente, sempre das 19h às 20h30.

Em homenagem ao mês das mães, a Enel Distribuição Rio e a Peck Produções realizam nos dias 22 e 23 de maio a 1ª edição do Cultura nas Estações, evento on-line com shows de Elba Ramalho, Preta Gil, Sandra de Sá, Vanessa da Mata, Negra Li e Fernanda Abreu, transmitidos do Caminho Niemeyer, em Niterói, no Rio de Janeiro. Os shows serão exibidos pela televisão através do MusicBox, canal 123 na Claro e NET, 145 na Oi, e 637 na Vivo; e pelo canal do Youtube da Enel Brasil.

O Festival de Música Outros Nativos edição 2021 vai transmitir a final em formato on-line no dia 29 de maio, às 19 horas, no canal do Youtube do Outros Nativos, gratuitamente. Devido á pandemia, a apresentação dos 13 finalistas foi gravada em estúdio, em vídeo e áudio, com as canções em performances inéditas. Os três primeiros colocados receberão prêmios de R$ 1.500, R$ 1.000 e R$ 500, além de prêmios extras. O festival é promovido por um coletivo de artistas, produtores e comunicadores da periferia de Belém, com apoio da Associação Sociocultural Outros Nativos.

Bell Marques retorna com o projeto “Arraiá do Bell” e fará uma live de São João com bastante forró, na qual vai apresentar uma música nova. A transmissão será ao vivo, às 20h, no próximo dia 5 de junho, pelo canal oficial do artista no YouTube.

O Teatro do Sesi Pará adiou o show virtual de Bruna Magalhães e Rodrigo Camarão em tributo aos 80 anos de Roberto Carlos com sucessos do rei e composições de Bruna. O show ficou para 18 de junho. A transmissão será gratuita e ao vivo, a partir das 19h30, pelo canal oficial do Teatro do Sesi no Youtube.