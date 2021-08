Toninho Ferragutti e Quinteto de Cordas apresentam o show virtual 'De sol a sol'

O #EmCasaComSesc apresentará nesta terça, 31, o show de "Toninho Ferragutti e quinteto de cordas - De sol a sol". A transmissão será às 19h, no perfil no instagram do Sesc ao vivo e no canal no youtube do Sesc São Paulo.

Nesta terça, 31, o cantor Kleber Maciel fará um show na sede do Flamengo, no município de Baião. Informações: 91 98502-5929

O projeto “Repeteco Pará Live” está reexibindo, em episódios especiais, shows dos artistas que se apresentaram na última temporada do evento. As lives irão ao ar no canal Equatorial Pará, no Youtube, sempre às terças e quintas-feiras, às 19h30. Além da liberação dos shows completos, o público também terá acesso aos making of exclusivos de cada apresentação, publicados no Instagram do Pará Live (@paraliveoficial) toda segunda e quarta-feira, antecedendo o show dos respectivos artistas da semana. As próximas atrações serão no dia 1º de setembro, com Jorginho Gomez e no dia 3 de setembro, com o show da banda Fruta Quente, no canal no youtube da Equatorial Pará.

O cantor Ayres Sasaki fará uma live em Tributo a Legião Urbana dia 2 de setembro, às 15h. A transmissão será no perfil do cantor no instagram (@sasaki.cantor).

A Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354 - Umarizal) apresentará o show da dupla Júnior e Neto Rodrigues dia 3 de setembro. Informações: 3230-2370/98117-4398/ 99315-5681.

O II Festival Apoena encerra suas atrações dia 3 de setembro, às 20h, com as apresentações do Coletivo Beatiú, Carimbó Sancari e Curimbó de Bolso. Os ingressos variam de R$ 40 até R$ 120. O endereço é na Av. Duque de Caxias, 450 (altos).

A banda Brea Soul se apresentará dia 3 de setembro, às 22h, no Espaço Rebujo (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha). Os ingressos serão antecipados via pix, nos valores: R$ 10, R$ 15 e R$ 20. Informações: @bandabreasoul no instagram.

O cantor Moacyr Luz fará um show no dia 4 de setembro, na casa de show Botequim (Av. Gentil Bittencourt, 1445 - Nazaré). As apresentações terão início às 19h, com os shows de Alexandre Souza, Pedrinho Cavalero, Alba Mariah, BILÃO e Tony Melodia.