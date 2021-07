Tom Weiss canta para quem não saiu da capital paraense nesta quarta

Na quarta-feira, 14, haverá o show do cantor Tom Weiss na praça de alimentação do Shopping Bosque Grão-Pará, às 12h. A apresentação será de lançamento do novo disco de Tom, no estilo voz e violão.

A Lambateria preparou uma série de cinco programas musicais que irão ao ar nas sextas de julho, sempre às 19h30, no Youtube da Lambateria. A programação segue com Lucyan Costa, dia 16 de julho; e no dia 23 de julho, Bella comanda a noite. No dia 30, o público irá conferir um compacto com os melhores momentos das apresentações musicais.

Os cantores Nilson Chaves e Allex Ribeiro farão um show nesta sexta, 16, às 21h30, no Largo de São Benedito, no município de Bragança. Em formato de voz e violão, o repertório reunirá clássicos de Nilson Chaves e composições autorais de Allex Ribeiro, além de algumas canções de outros compositores.

O Festival Bambata Brothers segue até o dia 25. Com mais de 7h de música preta paraense, o festival traz atrações nos dias 18 e 25 de julho, a partir de 19h, no link. No dia 18 a atração será o Dj Zek Picoteiro, no dia 25 a programação encerra com Afro Axé Dudu, Nic Dias + SD9, DJ KL Jay.

No próximo dia 23, a partir das 19h, acontece a live “Bastidores do Rock”, que é uma iniciativa do Teatro Bradesco. A transmissão contará com a presença de Andreas Kisser, Mingau, Mario Fabre e Lan Lanh, Dinho Ouro Preto, entre outros nomes do rock. A apresentação será transmitida pelo canal do youtube do Teatro Bradesco.

A Banda Hits do Forró fará shows na Orla do Maçarico e na Casa Azul em Salinas, no dia 24 de julho. A programação continuará no dia 31 de julho, no Sítio Caminho Real. Para mais informações: o perfil da banda no instagram (@bandahitsforro).