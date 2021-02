Thiago Nassif agita a programação do Festival Levada!

A nona edição do Festival Levada!, que reúne promessas da música brasileira contemporânea, segue com apresentações ao vivo, no estúdio LabSonica, do Oi Futuro, com transmissão pelo YouTube em tempo real. Além disso, haverá a cobertura do evento pelo Instagram do Levada (@festivallevada).

Thiago Nassif é a atração desta quarta-feira, 3, e o evento terá, ainda, Àiyé (dia 9, terça-feira) e o coletivo formado por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra (dia 10, quarta-feira). Os shows acontecem às 21h.

No período de 4 a 6 de fevereiro (quinta-feira a sábado), o Itaú Cultural dá a largada para sua programação musical, estreando a temporada 2021 do Palco Virtual com shows ao vivo, sempre às 20h. Na primeira data, o músico gaúcho Pedro Pastoriz canta músicas do seu novo álbum, Pingue-Pong com o Abismo.

Na sexta-feira, é a vez da cantora e compositora baiana Livia Nery mostrar as canções do seu disco Estranha Melodia. No sábado tem o show da artista brasiliense Ligiana Costa, que apresenta o espetáculo EVA. As apresentações acontecem via Zoom e os ingressos, gratuitos, já podem ser reservados pela plataforma Sympla (confira o link em www.itaucultural.org.br).

O músico Marco André começa uma nova série de lives no seu Instagram e vai associar a elas uma campanha aos trabalhadores da cultura de Belém.

As apresentações começarão no dia 5 de fevereiro, com o Flávio Venturini. Depois vem Leila Pinheiro, Chico Cesar, Moska, Zeca Baleiro, Nilson e Manoel Cordeiro, Toninho Horta etc.

O tradicional Pré-Carnaval da Cidade Velha ocorrerá de forma on-line através de programa transmitido pela TV Cultura, para todos os municípios do Pará, e, também, pelo canal do youtube da Liga dos Blocos, no dia 6 de fevereiro.

Farão parte da festa os cantores Jeff Moraes; Beto e Naldo; Hellen Patricia, da banda Xeiro Verde, Flavinho, do grupo Medida Provisória; Júlio Cézar, da banda Nosso Tom; Thiago Rosa; Márcio Irreverência; Márcio Newber, Bin; Virtudão e a grande estrela nacional Gretchen.

A cantora e compositora Björk se apresenta no dia 7 de fevereiro ao vivo pela série de concertos “Björk Orkestral - Live from Reykjavík em Harpa”. As apresentações serão transmitidas pelo canal do Youtube - Iceland Airwaves.