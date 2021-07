Baterista Davi Diniz faz live solidária nesta quarta

DJ Paulinho realiza shows em diversos municípios paraenses no mês de julho no Pop Saudade 3D. Dia 29 estará em Marapanim, dia 30 chega em Igarapé Mirim e dia 31 comanda o som em Abaetetuba.

DJ Rebelde realizará diversos shows do Baile da Saudade na cidade. Na quinta-feira, 29, toca no Class Festa na Doca, em Belém.

O baterista Davi Diniz fará uma live solidária nesta quarta, dia 28, a partir das 19h, no Instagram em prol da campanha Diga Sim da Legião da Boa Vontade. A live contará com a participação dos músicos Mateus Bandeira no contrabaixo e Elienay Magalhães na guitarra. O show vai contar vários sucessos do Pop Rock, além do novo single Drumaction recentemente lançado e fará parte do seu primeiro EP de música instrumental, chamado de ‘’Bereshit’’, que em hebraico significa ‘’início’’. Para ajudar a campanha da LBV, basta acessar o www.lbv.org e selecionar a opção que desejar e, de coração, doar qualquer valor. Se preferir, faça uma transferência bancária pelo PIX oficial da LBV: pix@lbv.org.br. A transmissão será através do perfil do artista no instagram (@davidinizbaterista).

Na próxima quinta, 29, o projeto Verão da Vida, da prefeitura de Salvaterra, terá em sua programação, mais uma live com Luluzinho Show, DJ LS, Allanzinho do Arrocha e Mesa de Samba. A transmissão começa às 19h, no canal no youtube do Salvaterra Princesa do Marajó.

A cantora Bela Portugal fará um live nesta quinta, 29, para apresentar sua música autoral. A transmissão será às 19h, no canal no youtube da cantora.

Na quinta, 29, haverá um show, em formato híbrido, em homenagem a Nelson Sargento. O evento começa a partir das 19h, com doações, vendidas pelo Sympla, como forma de ingresso. A transmissão será pelo youtube.

A Lambateria preparou uma série de cinco programas musicais que irão ao ar nas sextas de julho, sempre às 19h30, no Youtube da Lambateria. No dia 30, o público irá conferir um compacto com os melhores momentos das apresentações musicais.

O DJ Dalton, conhecido como o “pretinho da saudade”, se apresentará nos dias 30 e 31 em Salinas.

A Banda Hits do Forró fará shows no dia 31 de julho, no Sítio Caminho Real. Para mais informações: o perfil da banda no instagram (@bandahitsforro).

A ‘Girl Band’ de K-pop 3YE se apresentará, de forma online, no sábado, 31, através da plataforma www.masvivo.tv. Os ingressos serão a partir de R$25, com abertura às 20h. A compra dos ingressos é através do link: www.passline.com.

No próximo domingo, 1/08, o cantor Zeca Baleiro apresenta o show infantil "Zoró Zureta", às 16h, com transmissão através do canal no youtube da Fundação ArcelorMittal e na página no facebook do Diversão em Cena.