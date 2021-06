Thalia Sarmanho e Diego Santos são atração da 'Quarta Musical' do Sindmepa

A cantora e compositora paraense Thalia Sarmanho e o violonista Diego Santos se apresentam em live com repertório junino na Quarta Musical do Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (Sindmepa), nesta quarta-feira, 2 de junho. Vai ter xote, baião e forró, homenageando compositores consagrados como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Fagner e Alceu Valença. A transmissão inicia às 19h, nos perfiis do @Sindmepa e de @thaliasarmanho no Instagram.

Cláudio Wallace e The Rockers apresentam o show presencial "Acoustic Classic Rock" com sucessos dos Beatles, Pink Floyd, Nirvana, Elton John, Queen, Rolling Stones, Elvis Presley, Bob Dylan e outros, nesta quarta-feira, 2, no Hoppy Pig, às 21h; e no sábado, 5, no Espeto Pub & Steak House, às 14h, e no Ramones Pub, às 21h.

A violinista Rebeca Bertazo realiza, na quinta (3), uma live especial em seu canal oficial no YouTube, celebrando o aniversário de um ano da banda Bertazo Band. A apresentação, terá a duração de 45 minutos, com rock nacional e internacional como Pearl Jam, Foo Fighters, Legião urbana, Led Zeppelin, entre outros. A Live será transmitida da página oficial do YouTube.

No dia 3 de junho a dupla Kleiton & Kledir faz um show com banda, com transmissão gratuita e ao vivo pela internet, para dar início oficial às comemorações pelos 40 anos de carreira dos gaúchos. Havia toda uma programação extensa programada para começar em 2020, mas em função da pandemia, só agora ela começa a tomar forma.

O Palco Virtual, do Itaú Cultural, transmitirá quatro dias de shows ao vivo: Na quinta-feira, 3, será o pianista pernambucano Zé Manoel; na sexta-feira, o grupo paraibano Seu Pereira e Coletivo 401 tocando músicas que misturam rock, brega e samba-funk; no sábado, 5, a banda gaúcha Dingo Bells, que une os ritmos do pop, rock, soul e funk, sempre às 20h, e, no domingo, 6, o Duo Gisbranco, do Rio de Janeiro, às 19h. As transmissões serão via Zoom com reserva de ingressos gratuitos pelo Sympla.

Roberta Sá realiza no próximo dia 5 de junho a live de lançamento oficial do álbum “Sambas e Bossas”, que será disponibilizado nas plataformas digitais e em uma edição de vinil. O show acontecerá no Teatro Claro Rio, às 21h, com transmissão ao vivo pelo Canal 500 da Claro TV e pelo canal do teatro no Youtube. O show também celebra João Gilberto, que completaria s 90 anos no próximo dia 10.

Bell Marques retorna com o projeto “Arraiá do Bell” e fará uma live de São João com bastante forró, na qual vai apresentar uma música nova. A transmissão será ao vivo, às 20h, no próximo dia 5 de junho, pelo canal oficial do artista no YouTube.

Maiara e o noivo, Fernando Zor, farão, pela primeira vez, um show cantando juntos. A Live Dia dos Namorados, na noite de 12 de junho, começa às 20h, no canal da dupla Maiara & Maraisa, no YouTube.

O cantor e compositor João Bosco se prepara para um show especial de Dia dos Namorados no Teatro Rival Refit, com transmissão pelo canal do teatro no YouTube, gratuito, no dia 12 de junho. João Bosco escolheu para sua volta aos palcos a casa que há décadas faz parte de sua história. E selecionou um repertório repleto de sucessos românticos para cantar num formato intimista, acompanhado apenas por seu violão acústico.

O Teatro do Sesi Pará adiou o show virtual de Bruna Magalhães e Rodrigo Camarão em tributo aos 80 anos de Roberto Carlos com sucessos do rei e composições de Bruna. O show ficou para 18 de junho. A transmissão será gratuita e ao vivo, a partir das 19h30, pelo canal oficial do Teatro do Sesi no Youtube.

No dia 19 de junho, às 21h, será realizada a live de lançamento do álbum “Pelespírito” comemorando os 40 anos de carreira de Zélia Duncan. Mais detalhes em breve no site oficial da artista.