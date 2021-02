Marcelo Jeneci é atração na Virada Cultural de São Paulo

Neste sábado, 6 de fevereiro, a plataforma #CulturaEmCasa transmite a 5ª #ViradaSPOnline de 2021. As atrações poderão ser conferidas a partir das 12h até as 0h. Ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso serão realizados os shows do músico Marcelo Jeneci, às 16h30; do maestro, pianista, compositor e cantor Adylson Godoy, às 14h; do compositor, arranjador e instrumentista Marcos Valle, às 21h30, além do espetáculo Parlapatões, com texto e direção de Hugo Possolo, às 12h30. Acompanhe em: https://www.culturaemcasa.com.br.

O Espaço Cultural Apoena (Avenida Duque de Caxias, 450, altos) divulga programação com as novas regras de distanciamento social. Neste sábado a programação inicia às 17h, com Gabriel Xavier e no domingo é a vez do “Carimbó de Maria”, no mesmo horário. Couvert artístico de R$ 7,00. Informações: 98213-6071 / 98158-0829.

Até 6 de fevereiro, o Itaú Cultural dá a largada para sua programação musical, estreando a temporada 2021 do Palco Virtual com shows ao vivo, sempre às 20h. Neste sábado tem o show da artista brasiliense Ligiana Costa, que apresenta o espetáculo EVA. As apresentações acontecem via Zoom e os ingressos, gratuitos, já podem ser reservados pela plataforma Sympla (confira o link em www.itaucultural.org.br).

A cantora e compositora Björk se apresenta no dia 7 de fevereiro ao vivo pela série de concertos “Björk Orkestral - Live from Reykjavík em Harpa”. As apresentações serão transmitidas pelo canal do Youtube - Iceland Airwaves.

A nona edição do Festival Levada! reúne promessas da música brasileira contemporânea, ao vivo, no estúdio LabSonica, do Oi Futuro, com transmissão pelo YouTube (youtube.com/levadafestival) em tempo real. Além disso, haverá a cobertura do evento pelo Instagram do Levada (@festivallevada). O evento terá Àiyé (dia 9, terça-feira) e o coletivo formado por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra (dia 10, quarta-feira). Os shows acontecem às 21h.