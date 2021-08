Projeto 'Pará Live' faz repeteco do show virtual de Arthur Espíndola

O Festival Sonido - Música Instrumental & Experimental, ganha sua versão online e televisiva com apresentações musicais. A programação começa nesta quarta, 4, e vai até dia 25 de agosto, todas as quartas-feiras. As transmissões serão no canal no youtube do Se Rasgum, às 21h, e no canal Music Box, às 20h30.

O projeto “Repeteco Pará Live”, está reexibindo, em episódios especiais, shows dos artistas que se apresentaram na última temporada do evento. A próxima atração será na quinta, 5, o show é do cantor Arthur Espíndola. A programação segue até 3 de setembro, no canal no youtube da Equatorial Pará.

O #EmCasaComSesc apresenta nesta sexta, 6, o concerto dos músicos Cláudio Cruz e Nahim Marun; no sábado 07, a programação segue com o show de Mônica Salmaso, em um tributo ao sambista Wilson Batista. As transmissões serão às 19h, no canal no youtube do Sesc São Paulo, e no perfil no instagram do Sesc Ao Vivo.

Nesta sexta, 6, haverá o show do Claudio Wallace e The Rockers, no Eskina 22, às 19h.

A Casa da Seresta apresenta nesta sexta, 6, às 20h, um show com os cantores Waldo César, Nandinho Pressão e Tina Mel; no sábado, 7, às 20h, quem se apresenta é a banda Aquarela Retrô Music, com Brenda Moraes; e no domingo, 08, às 17h, terá o Bingão dos Pais, com apresentações musicais.

O grupo Pérola Show fará shows neste fim de semana no município de Cametá. No sábado, 7, e domingo, 8, eles se apresentam no Marambira, às 20h. Os ingressos são R$ 20 para casais.

No sábado, 7, será realizado o 1º Festival Verde transmitido de forma on-line. O evento terá participações da cantora Joelma, Lia Sophia, Thiago Costa e DJ Waldo Squash. Além das apresentações musicais, haverá também debates sobre sustentabilidade e conservação do meio ambiente, principalmente, na região amazônica. A transmissão será pelo site https://festivalverde.com.br/, a partir das 16h.

No sábado, 7, e domingo, 8, haverá a segunda edição do festival “Cultura nas Estações”, que contará com diversos shows de artistas como, Nando Reis, Marcelo D2, Diogo Nogueira, entre outros. As transmissões serão às 16h, pelo canal no youtube da Enel Brasil.

No domingo, 8, o cantor Zeca Pagodinho fará uma live, em homenagem ao dia dos pais. A transmissão será às 17h, no canal no youtube da Reserva.

No domingo, 8, o cantor Bell Marques fará uma live, em homenagem ao dia dos pais. A transmissão será às 16h, no canal no youtube do cantor.

No domingo, 8, a cantora Fafá de Belém fará uma live em comemoração ao seu aniversário, no qual comemora os seus 65 anos. O show será transmitido a partir das 19h, pela plataforma Sympla, com venda de ingressos através do link . Após a apresentação, Fafá vai ficar para um bate-papo com a plateia.

A Orquestra Ouro Preto homenageia a The Rolling Stones, em uma apresentação que acontece no domingo, 8, às 18h30, com transmissão ao vivo e gratuita, no canal da Orquestra no YouTube.