Programa Natura Musical abre inscrições para apoio a projetos artísticos

Na quarta, 8, o Itaú Cultural disponibilizará quatro novos cursos sobre arte, cenas digitais, economia da cultura e história. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site: https://escolaitaucultural.sa.crossknowledge.com/, até 14 de setembro.

O programa Natura Musical, que oferece patrocínio para projetos de artistas, bandas, coletivos e iniciativas de fomento à cena musical inscreve no período de 8 a 28 de setembro. Informações:@naturamusical no instagram.

O aplicativo 99Food e o fotógrafo Fecundo oferecem curso gratuito de fotografia de gastronomia para bares e restaurantes. O curso já está disponível no perfil no instagram e canal no youtube do 99Food e no perfil no instagram @fecundofotografia.

O 31º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema está com inscrições abertas, até 10 de setembro, para as mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem, Brasileira de Curta-metragem e Mostra Olhar do Ceará da 31ª edição, que acontecerá de 27 de novembro a 3 de dezembro de 2021, em formato presencial e virtual. Para mais informações: @cineceara no instagram.

Acontecerá de 20 a 24 de setembro a oficina presencial Residência Cinematográfica, sobre produção e técnica de filmes/documentários. As inscrições podem ser feitas até dia 12 deste mês, no site.

A Fundação ArcelorMittal lança seu primeiro edital nacional de cultura. As áreas contempladas são teatro, música, musicais, circo e dança, além de outros projetos diversos. As inscrições são gratuitas e vão se estender até 12 de setembro, exclusivamente pelo site www.fundacaoarcelormittal.org.br, onde se encontram todas as informações.

O Programa Cultural 2021, das empresas Eletrobras, está com inscrições abertas até dia 17 de setembro. Estão sendo selecionados projetos de diferentes manifestações culturais. Mais informações e inscrições: https://prosas.com.br/editais/9704-programacultural-da-empresas-eletrobras-2021/.

A Mostra Sesc de Calouros 2021 está com inscrições abertas para trabalhadores do comércio e seus dependentes a partir de 18 anos, que cantam. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 17 de setembro, pelo site www.sesc-pa.com.br. Informações: (91) 3224-5305/5654.

O projeto “Niterói em Cena Resiste!” abre inscrições para o “Programa de Capacitação em Teatro Virtual”, que contará com aulas de Juracy de Oliveira, Letícia Leiva, Miwa Yanagizawa e Rodolfo García Vázquez. As inscrições seguem até 22 de setembro.