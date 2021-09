Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional faz concerto pelos 200 anos de Independência do Brasil

Na terça, 21, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional com o tenor Saulo Laucas farão uma apresentação em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil. O evento será transmitido virtualmente pelo canal no youtube do Arte de Toda Gente.

O cantor Gileno Foinquinos está fazendo shows todas as quartas-feiras, às 22h, no Espaço Cultural Boiúna (Rua dos Pariquis, 1556 - Batista Campos). Aos sábados, ele se apresenta na Casa Fauno (R. Aristides Lobo, 1061 - Reduto), às 19h30.

O Festival Psica Hack Show apresenta de forma virtual, diversos artistas, com apresentação de Leona Vingativa, Paulo Colucci e Thunderbird. A programação continua nos dias 22 a 24 do mesmo mês, com transmissões ao vivo através do canal no youtube TV Psica. Uma das convidadas desta semana é a cantora Viviane Batidão.

"Ampli Sessions – Sessão Especial” com pockets shows de diversos artistas paraenses tem episódios às quartas-feiras deste mês. O próximo artista será a banda Steamy Frogs. No dia 29, será o lançamento do single/clipe “É o Amor”. As transmissões serão no canal no youtube da AmpliCriativa.

A Orquestra de Violoncelistas da Amazônia retornará suas apresentações, nos dias 24 e 25 de setembro, no Bar Municipal, localizado na Rua Municipalidade, 1643 - Bairro Umarizal. As apresentações serão às 22h. Informações: @municipalbar no instagram.

A banda Raça Negra e convidados farão uma live dia 24 de setembro, às 20h. Entre os outros artistas que se apresentarão estão Jorge Aragão, Marvilla e Edmar Thobias (Vai-Vai). A transmissão será no canal no youtube do Teatro Bradesco.

O cantor Crioulo se apresentará no Global Citizen Live no dia 25 de setembro. Entre as demais atrações estão: Alok, Mart'nália e Liniker. O evento será transmitido pelos canais Multishow e Bis, e também no canal no youtube do Global Citizen.

A dupla Ivanna e Kassio se apresentará em live no dia 27 de setembro, às 19h. A transmissão será no canal no youtube e página no facebook da dupla.