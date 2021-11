Cantor Márcio Macedo faz show no teatro Waldemar Henrique nesta quinta

Nesta quarta, 17, os músicos Mara Lúcia e Mazumar se apresentam no Cineteatro do Sindmepa (Rua Boaventura da Silva, 999), às 19h. Entrada Franca.

O cantor Gileno Foinquinos faz shows todas as quartas-feiras, às 22h, no Espaço Cultural Boiúna (Rua dos Pariquis, 1556 - Batista Campos). Aos sábados, ele se apresenta na Casa Fauno (R. Aristides Lobo, 1061 - Reduto), às 19h30.

Nesta quinta, 18, o cantor Márcio Macêdo se apresenta no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645). A apresentação começa às 20h. Informações: 98923 9129.

O VII Festival Canção da Transamazônica (Fecant) vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de novembro, em Altamira. A programação será em formato híbrido com distribuição dos ingressos gratuitos. Haverá também a transmissão on-line no youtube do Festival. Será aceita a doação de alimentos não perecíveis. Informações: @fecant.altamira no instagram.

O Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232 - Guamá) recebe no dia 19 de novembro, às 21h, o cantor João Gomes e convidados. Venda de ingressos: Classificados O Liberal - subsolo Boulevard Shopping (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto) e www.ticketou.com. Informações: 98213-0059.

No dia 19 de novembro o Teatro Bradesco apresenta o evento “Arte Negra”. Mahmundi, Péricles, Paula Lima, Seu Jorge e Majur vão se apresentar às 20h, no youtube do Teatro.

A banda Acordalice comemora 15 anos de história em show no dia 20 de novembro. O evento será realizado no Black Pub (Tv. We Sessenta e Oito, 402 - Cidade Nova, Ananindeua), às 22h.

A 37ª edição do Festival de Música Brasileira segue na Fundação Carlos Gomes (Av. Gentil Bittencourt, 909), com diversas programações até dia 20 de novembro. Haverá também transmissão pela TV Cultura. Informações: 3201-9467.

O Festival JAZZ FR/BR acontece no domingo, 21, a partir das 14h. Os shows de Andarilho Cha, Stracho Temelkovski, entre outros, vão ser exibidos no youtube da Aliança Francesa de São Paulo.

O cantor Breno Viana, intérprete do grande sucesso e clássico da MPB, “Luz do Mundo”, se apresentará dia 7 de dezembro, no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645), às 19h. Venda de ingressos no Sympla. Informações: @brenoviana.cantor_ no instagram.

A cantora Gal Costa vai se apresentar em Belém no dia 9 de dezembro. O show acontecerá na Assembléia Paraense (Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza). Informações: @galcosta no instagram.