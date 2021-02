Orquestra da Osesp faz apresentação gratuita nesta sexta-feira

O Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450, altos, com estacionamento gratuito no Santuário de Fátima) terá como atração, nesta sexta-feira, 26, Jeff Moraes acompanhado de Wendel Raiol apresenta um repertório regado de bregas, carimbós e músicas brasileiras a partir das 19h30. Sábado a programação musical começa às 17h30, com o grupo Fé No Batuque Acústico, que apresenta um repertório cheio de sambas e músicas brasileiras. Domingo a apresentação é de Diogo Rosa & Douglas Dias, às 17h. Informações: 98213-6071 / 98158-0829.

Nesta sexta-feira, 26, às 21h30, músico e cineasta Marco André recebe o cantor e compositor Paulinho Moska para a terceira live do projeto intitulado “Live as Mãos com Música”. Durante a transmissão ao vivo, os músicos irão interagir com o público, contarão histórias e curiosidades de suas carreiras e, claro, tocarão os grandes sucessos da carreira de Moska como “Pensando em Você”, “A Idade do Céu”, “O Último Dia”, entre outros. Evento gratuito, no Instagram do musico e cineasta Marco André - @marcoandre_musicine

O grupo de choro Água de Moringa é a atração da série Casa do Choro, do Bossa Criativa, no dia 26/2, às 18h. O minishow estará disponível no site www.bossacriativa.art.br e também no canal Arte de Toda Gente, no Youtube.

Claudio Wallace e The Rockers apresenta o show “Acoustic Classic Rock”, na sexta-feira, 26, às 21h, no Hoppy Pig (Avenida Domingos Marreiros, 446)

A Osesp realiza uma verdadeira maratona de transmissões digitais, até o dia 5 de março. Serão apresentações do Coro da Osesp (nos dias 26/02, e 5/03, às 19h) e da Orquestra (26/02, e 05/03, às 20h30). As transmissões são gratuitas e acontecem sempre às sextas, no canal do YouTube da Osesp.

Teresa Cristina, aclamada por público e mídia como “Rainha das Lives” nesta quarentena, retoma seu espaço no palco. A cantora se apresenta no dia 27 de fevereiro, sábado, às 21h, no Vivo Rio, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O show será exibido ao vivo pela internet, com ingressos a partir de R$ 20,00 no site www.eventin.com.br.

Neste sábado, 27, a plataforma #CulturaEmCasa transmite a #ViradaSP Online das 12h até à 0h. Ao todo, nesta edição, serão 21 atrações, sendo três lives transmitidas ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso e 18 espetáculos locais, totalizando 13 horas de programação. Ao vivo, do Teatro Sérgio Cardoso, serão realizados os shows da cantora Maria Rita, às 18h, da cantora Alice Marconi, a primeira mulher trans no sertanejo, às 15h40, e do grupo BNegão e os Seletores de Frequência, às 22h30, na plataforma: https://www.culturaemcasa.com.br.

O cantor paraense Caio Cansanção realiza pocket show com lançamento presencial do single autoral “Everywhere You Go” e outras canções de pegada oitentista no Bar Groove (Rua Boa Ventura da Silva, 1671), no sábado, dia 27, às 20h. Entrada franca, com ingressos disponíveis a partir das 21h.

Em live de estreia neste sábado, 27, às 21h, o cantor Allan Dias Forrozeiro apresentará o primeiro DVD da carreira, a partir das 21h, na plataforma YouTube pelo canal MusiclubProduções. No dia 6 de março o cantor se apresenta na Cervejaria Oficial, em Ananindeua, às 19h.

O projeto Bourbon Jazz & Blues Fest traz alguns dos melhores artistas brasileiros do jazz, da música instrumental e do blues, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. No intervalo entre os shows, serão apresentadas gravações de shows selecionados do acervo do Bourbon Street e comentários sobre o show que segue. A programação abre com o trombonista Bocato, que faz uma homenagem a Elis Regina, com participação especial de Juliana Mantu. Transmissão ao vivo gratuita no Facebook e Youtube.

No dia 1º de março, a partir das 21h30, artistas se reúnem no canal de Gilberto Gil no YouTube para celebrar os 456 anos do Rio de Janeiro e toda renda arrecadada será destinada à APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Numa live de 2 horas, o público poderá ter acesso, gratuitamente, a uma série de depoimentos, vídeos e apresentações incluindo a canção “Aquele Abraço” com Gil e o lançamento do videoclipe “Do Guarani ao Guaraná”, com o anfitrião baiano, Lenine, DJ MAM, Rodrigo Sha e o Coral Guarani Tenonderã. A paraense Dona Onete, Criolo e Chico César também estão entre os destaques da programação, além da principal liderança Sônia Guajajara, Oskar Metsavaht, Coral Guarani e Batman Zavareze.

O grupo “Trovadores Urbanos” comemora 30 anos de carreira com lives pelo Facebook e Youtube. Na segunda, 1 de março, às 20h, o tema é “Canções Paulistas”, que vai começar com uma gravação do historiador e produtor Zuza Homem de Mello falando sobre a música de SP. A live vai mostrar também gravações com Toquinho, Guilherme Arantes, Zica Bergami. “Trovadores Urbanos” vão conversar com o seu público ao vivo e cantar sucessos dos compositores paulistas. Os próximos encontros serão nos dias 8 (Tema: Copacabana), 15 (Amor até o fim), 22 (Serenata para Silvio Caldas) e 29 de março (Afeto), sempre as segundas e às 20h.