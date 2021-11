Naldinho Freire e Vitor Piani fazem show nesta sexta em Icoaraci

Nesta sexta, 5, os músicos Vitor Piani e Naldinho Freire se apresentam na Casa do Artista (Rua Pe. Júlio Moreira, 163 - Próximo a orla de Icoaraci), às 19h. Ingressos limitados. Informações: 988913224.

O cantor Ronaldo Silva se apresenta nesta sexta, 5, no Teatro Estação Gasômetro (Av. Gov Magalhães Barata, 830), às 19h. A entrada será a doação de um kit de higiene pessoal, contendo absorventes, creme dental e sabonete que será repassado às mulheres do movimento “Marajó Vivo”.

A Casa da Seresta (R. Ferreira Pena, 354) apresenta nesta sexta, 5, às 21h, o show de Tom Cleber com Sabino do Acordeon, Brenda Moraes, entre outros; amanhã, 6, às 21h, é a vez de Fran Maris se apresentar; no domingo, 7, às 17h, acontece o “Bingão” com apresentação da banda Sexy Machiny. Informações: 3230-2370/98117-4398/ 99315-5681.

O cantor Pedrinho Callado celebra 30 anos de carreira em show. A apresentação será nesta sexta, 5, no Teatro Margarida Schivazappa (Av. Gentil Bitencourt, 650), às 20h. Entrada: R$ 2 + 1Kg de alimento não perecível. Bilheteria a partir de 18h. Gratuidade de 14h às 15h.

Nesta sexta, 5, a Roda de Samba Fé no Batuque comemora 7 anos de existência com show. A apresentação será às 19h, no Quiosque da Feira do Açaí (Tv. Marquês de Pombal, 44). Evento gratuito com colaboração consciente. Info: @fenobatuquesamba no instagram.

O Festival O Som das Palafitas promove programação em homenagem a Gilberto Gil e Caetano Veloso. Moreno Veloso, Bem Gil, entre outros artistas vão se apresentar a partir do dia 6 de novembro, às 20h, no youtube da Arte no dique TV.

No sábado, 6, o cantor Darley Darlen faz show na Cervejaria Oficial (2º piso do Shopping Bosque Grão Pará), às 13h.

A banda The Black do Brega lançará sua nova música de trabalho em show que acontecerá no sábado, 6, às 21h, no Quiosque Chopp Brahma, em Paragominas.

A banda Velhos Cabanos volta aos palcos no sábado, 6, às 17h, no Quinthales (Rua Dr. Américo Santa Rosa, 142). O evento contará também com exposições artísticas e culinária. Venda de ingressos: @velhoscabanos ou @quinthales no instagram.

O cantor Gileno Foinquinos faz shows todas as quartas-feiras, às 22h, no Espaço Cultural Boiúna (Rua dos Pariquis, 1556 - Batista Campos). Aos sábados, ele se apresenta na Casa Fauno (R. Aristides Lobo, 1061 - Reduto), às 19h30.

A 33ª edição do Festival Internacional de Música do Pará é realizada até domingo, 7. O festival será no Theatro da Paz e terá como atração artistas nacionais e internacionais. Ingressos: meia entrada: R$ 5. Vendas: bilheteria do Theatro.

No domingo, 7, diversos artistas como DJ Neto Rubi, Júnior Batidão, DJ Morcegão, DJ Alex Roots, entre outros, vão estar a bordo de um Ferry Boat, no Passeio Fluvial do Sidney. Serão 12 horas de passeio pela Baía do Guajará. O embarque será às 8h, no Trapiche de Icoaraci. Ingressos à venda nas lojas Chilli Beans. Informações: 98471-2738.

A banda Chinaman and The Roots se apresenta no dia 7 de novembro, na casa de show Porto Solamar (Av. Djalma Dutra, ao lado do Curro Velho - Telégrafo), às 17h. Informações: (91)981363314.

O violonista Salomão Habib apresentará o concerto de lançamento das “Suítes Amazônicas”. O evento contará com a presença de outros artistas e acontecerá no dia 8 de novembro, no Theatro da Paz, às 19h30. Informações: 981776590.

A cantora Gal Costa vai se apresentar em Belém na terça-feira, 9. O show acontecerá na Assembléia Paraense (Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza). Informações: @galcosta no instagram.

O cantor Allex Ribeiro vai lançar o seu novo disco “Verbalóide” em show. Nilson Chaves e outros artistas também vão participar do evento que acontecerá no dia 12 de novembro, às 21h, no Teatro do Liceu, em Bragança-Pará. Os ingressos estão disponíveis on-line. Informações: @allexribeiro no instagram.