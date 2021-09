Guitarrista Edgard Scandurra é atração do Palco Virtual nesta sexta

A programação do Palco Virtual apresenta nesta quinta, 30, o compositor Gabriel Almeida Prado; na sexta, 1, o guitarrista Edgard Scandurra e o violista Ricardo Vignini farão um show; no sábado, 2, terá o show do poeta Luz Ribeiro; e no domingo, 3, o cantor Marco André é a atração. As transmissões serão às 20h, com exceção do domingo que será às 19h, via Zoom. Os ingressos estão disponíveis no Sympla. Informações: https://www.itaucultural.org.br/.

O Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos - Marco) apresenta nesta quinta, 30, a “Quinta Arretada com Banjo Loko”. Ingressos: R$ 10. Na sexta, 1, a banda Cheiro Verde e o DJ Me Gusta se apresentam. Ingressos: R$ 20. No sábado, 2, a companhia de música Curimbó se apresenta; e no domingo, 3 às 17h, acontece o Luau Apoena com banda Gabriel Xavier e a Maré Cheia. Informações: 3347-4624 / 98158-0829 / 98213-6071.

Nesta sexta, 1, a banda Aroma Verde fará um show de lançamento do novo álbum “Da flor à semente”. A apresentação será na Vila Container (Av. Gov. Magalhães Barata, 62 - São Brás), às 21h. Entrada gratuita. Informações: 992912009.

O cantor Gileno Foinquinos está fazendo shows todas as quartas-feiras, às 22h, no Espaço Cultural Boiúna (Rua dos Pariquis, 1556 - Batista Campos). Aos sábados, ele se apresenta na Casa do Fauno (R. Aristides Lobo, 1061 - Reduto), às 19h30.

A cantora Paula Lima e o grupo Art Popular se apresentarão no #ViradaSP no sábado, 2. As transmissões serão às 19h10 e 21h55, na plataforma Cultura em Casa.

O Recital de Eliane Coelho e Gustavo Carvalho será apresentado no dia 2 de outubro, às 20h, no Theatro da Paz (Avenida Presidente Vargas, S/N). Haverá distribuição de senhas às 16h e retirada dos ingressos a partir das 18h. Cada pessoa deve levar 1 kg de alimento não perecível. O recital será transmitido pela TV Cultura.

A cantora Hayna Gomes fará uma apresentação no dia 2 de outubro, no salão de eventos do Municipal (Rua Municipalidade esquina com Trav. Soares Carneiro), às 22h.

O Café Quintal de casa realizará um show com o cantor Eduardo Branco e os Tambores Encantados, dia 5 de outubro, no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina), às 19h30.