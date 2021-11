Morte de Marília Mendonça coincide com o Dia Nacional da Cultura

Idolatrada pelos fãs e reconhecida pela contribuição que deu à cultura nacional ao ajudar a abrir as portas do gênero sertanejo para as mulheres de uma vez por todas, além de ser uma das criadoras da música "sofrência", Marília Mendonça partiu em uma data simbólica: o Dia Nacional da Cultura, comemorado nesta quinta-feira, 5 de novembro.

O Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira (data instituída em 1970) e o Dia Nacional da Língua Portuguesa (instituído em 2006) foram criados em homenagem ao escritor brasileiro Ruy Barbosa, que nasceu em 5 de novembro de 1849 e foi um notável orador e estudioso da língua portuguesa.

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) lamentou a morte da cantora e compositora e reforçou que ela era um dos ícones da música sertaneja e tinha diversos sucessos na carreira como “Infiel”, “Supera”, “Todo mundo vai sofrer”, “Eu sei de cor”, entre outras músicas de sua autoria e em parceria com outros artistas.

“Até você voltar”, em parceria com Juliano Tchula, foi a música de sua autoria mais tocada nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública de música. No banco de dados do Ecad, ela tem 324 músicas e 391 gravações suas e de parceiros cadastradas. A maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas, nos últimos 10 anos, foi proveniente dos segmentos de Rádio e Show, que corresponderam a mais 65% do que foi destinado a ela.

Com sua percepção aguçada e letras que mostravam o sentimento de muitos brasileiros, Marília foi uma artista essencial para o sertanejo e fará muita falta na música brasileira.