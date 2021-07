Falcão é entrevistado por Manno Góes na live Janela UBC desta quinta

No dia 1º de julho, Marisa Monte fará uma Audição Coletiva Solidária de seu novo álbum “Portas”, às 20h, uma hora antes do lançamento oficial. As doações (a partir de R$ 20) serão revertidas para os profissionais de cultura.

O Cantor Douglas Amorim realiza uma live solidária nesta quinta, 1, às 20h, em apoio a campanha Diga Sim da Legião da Boa Vontade, com transmissão do seu canal no YouTube. A Live solidária terá duração de duas horas, com transmissão ao vivo do Bar Municipal. A programação terá participações do grupo Farra de Primeira e dos cantores Gê Cavalcante e Hudson Kennedy.

O Itaú Cultural apresenta mais quatro shows virtuais ao vivo pela série Palco Virtual: Na quinta, 1º, será o multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo com um repertório de xote, baião, samba, choro e da valsa caiçara. Na sexta, 2, o mineiro Pereira da Viola canta e toca músicas autorais. No sábado, 3, Marcelo Jeneci mostra as novas músicas e os sucessos da carreira. E, no domingo, 4, Margareth Menezes apresenta as músicas que marcaram os 35 anos de carreira. Os shows iniciam sempre às 20h, exceto no domingo, que começa às 19h. As transmissões serão via Zoom, com ingressos gratuitos reservados pelo Sympla (confira o link em www.itaucultural.org.br).

Conhecido como ‘Rei do Brega', o cantor e compositor Falcão será entrevistado por Manno Góes, músico e diretor da UBC, nesta quinta-feira, 1 de julho, às 18h, na série de lives Janela UBC. O encontro é transmitido através do perfil do Instagram da organização, em https://www.instagram.com/ubcmusica/.

A Lambateria preparou uma série de cinco programas musicais que irão ao ar nas sextas de julho, sempre às 19h30, no Youtube da Lambateria. A Lambateria de Verão é uma mostra de música em formato de programa para internet, que contará com apresentações de artistas que representam as diferentes vertentes da música dançante feita no Estado, misturando quadros de dança, receitas e seleção de videoclipes. Quem abre a programação, na sexta, 2 de julho, é Félix Robatto; no dia 9 de julho, Bruno Benitez se apresenta; seguido por Lucyan Costa, dia 16 de julho; e no dia 23 de julho, Bella comanda a noite. No dia 30, o público irá conferir um compacto com os melhores momentos das apresentações musicais. Os programas Lambateria de Verão terão também vídeos com dicas de dança feitos pelo professor Rolon Ho (@rolon_ho). O DJ Zek Picoteiro encerra o programa com uma seleção de clipes de artistas paraenses.

A Sala Cecília Meireles, espaço da FUNARJ, apresenta sexta, dia 2 de julho (com transmissão pelo YouTube e pela TV Alerj), e sábado, dia 3 de julho, sempre às 19h, dentro da Série Orquestras, a Orquestra Petrobras Sinfônica, sob a regência de Ira Levin, tendo como solista a harpista Liuba Klevtsova. No programa, obras de Ottorino Respighi (1879 – 1936), Claude Debussy (1862 – 1918). Radamés Gnattali (1906 – 1988) e Ernest Bloch (1880-1959.

O I Fecant Altamira/ Kids, edição especial do Festival Canção da Transamazônica para artistas de Altamira, acontecerá nos dias 2 e 3 de julho. O show de abertura será realizado pelo cantor e compositor George Paez. A primeira noite é reservada à competição dos artistas com até 18 anos, com dez candidatos disputando o prêmio de Melhor Intérprete, com direito a troféu e R$ 2 mil. E na segunda noite, 13 compositores de músicas autorais e inéditas irão concorrer aos 1º, 2º e 3º lugares, com direito a troféus e prêmios R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, nessa ordem, além dos prêmios de Melhor Intérprete e a Melhor Letra com troféus e prêmios de R$ 1 mil cada um. A cantora Alba Mariah fará o show de encerramento.

Com uma live dos cantores Xande de Pilares e Mumuzinho, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ) promoverá no dia 3 de julho, a edição fluminense do "Dia C − Dia de Cooperar Edição 2021". A live será transmitida pelo Canal do Sistema OCB/RJ no YouTube, a partir das 18h. As doações poderão ser feitas pelo QRCode que aparecerá durante a transmissão.

Um encontro musical entre Flavia Hunter e Adriana Malato ocorre no sábado, 3. As artistas farão uma live, com transmissão às 18h pelo perfil de @flaviahunter no Instagram.

O Arraial do Pavulagem abre caminho para o “Arrastão do Pavulagem, Arraial Brincante”, segundo ano de programação virtual realizada pelo Instituto Arraial do Pavulagem. As lives seguem nos dias 4 e 11 de julho, todos com transmissão pelo Youtube.