Manoel Cordeiro comanda o Baile do Papai na próxima sexta em Belém

No dia 21 de janeiro acontece o Baile do Lulu, no Insano Marina Club (R. São Boaventura, 268). Felipe Amorim e Ralk também se apresentam. Informações: @bisentretenimento.

Baile do Papai Manoel Cordeiro será realizado no Rebujo no dia 21 de janeiro. A festa trará Orquestra Aerofônica, Layse e os Sinceros, DJ Pro Efx e DJ Vulgo Bomba.

38º Baile dos Artistas, onde serão premidos mais de 60 artistas em todas as áreas, que se destacaram durante o ano de 2021, será realizado no dia 24 de fevereiro, Estação das Docas. Mesas e ingressos a venda pelo fone: 987379402. Coordenação Geral; Agenor Dell Vale e Rose Mary.

A banda britânica Dire Straits Legacy volta ao Brasil com diversas apresentações confirmadas. No dia 27 de janeiro eles se apresentam no Marine Club, em Belém. Informações: http://dslegacy.com/.