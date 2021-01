'Maniçoba Trio' faz live nesta quinta, com clássicos da música brasileira

A banda “Maniçoba Trio” realiza live especial nesta quinta-feira, 28, às 20h, no Facebook. A apresentação on-line com o trio tipicamente paraense irá abordar grandes clássicos da música brasileira.

A primeira edição do ZporZ Fest Verão, segue até 31 de janeiro, com shows de Felipe Cordeiro (28), Jairo Pereira (29), Pedro Altério e Pedro Viáfora (5 a Seco), no dia 30, e João Donato e Donatinho, dia 31. Todos os shows serão transmitidos nas plataformas da ZporZ - Youtube, Facebook e Instagram.

Festival Arte como Respiro - Edição Música apresenta até o dia 31 de janeiro três shows musicais diários, sempre às 20h. Cada apresentação estará disponível por 24h para visualização no site do Itaú Cultural -itaucultural.org.br. Nesta quinta-feira, 28, as atrações são: Luciano Maia (RS), A Nossa Casa (CE) e Raoní Maciel (BA).

A cantora Gabi Nascimento lança um novo EP com live especial neste sábado, 30, no seu canal do YouTube. O EP “Identidade” chega às plataformas digitais nesta sexta, 29, e conta com direção e produção musical de Rodrigo Camarão.

A cantora e compositora Björk se apresenta nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro ao vivo pela série de concertos “Björk Orkestral - Live from Reykjavík em Harpa”. As apresentações serão transmitidas pelo canal do Youtube - Iceland Airwaves. Assista abaixo!