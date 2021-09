Orquestra Petrobras Sinfônica faz nova apresentação virtual nesta sexta

O Circuito Sesc de Artes apresenta hoje, 8, às 19h, o show de Maria Gadu; e no sábado, 11, às 19h, quem se apresenta é o trio Macaíba. As transmissões serão no canal do youtube do Sesc São Paulo e no perfil no instagram do Sesc ao vivo.

Hoje, 8, às 20h, será a estreia da “Ampli Sessions – Sessão Especial” com pockets shows de diversos artistas paraenses. Os episódios acontecerão nas quartas-feiras deste mês até dia 22. O primeiro artista é Félix Robatto, seguido por Inesita, e depois a banda Steamy Frogs. No dia 29, será o lançamento do single/clipe “É o Amor”. As transmissões serão no canal no youtube da AmpliCriativa

O cantor Marcelo Sirotheau fará um show on-line hoje, 8. A transmissão será às 19h, no perfil no instagram do artista (@marcelosirotheau).

A Orquestra Petrobras Sinfônica, sob regência do maestro Isaac Karabtchevsky, será apresentada virtualmente na sexta, 10, às 19h, na Sala Cecília Meireles. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 40, através do Sympla.

A cantora Lucinnha Bastos fará um show na sexta, 10, às 20h, no teatro Margarida Schivasappa, no Centur (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Batista Campos).

Será apresentada no sábado, 11, a performance musical da cantora e compositora baiana Xenia França. A transmissão será às 11h, no site e mídias sociais do Inhotim.

O Festival Psica Hack Show apresentará a partir do dia 15 de setembro de forma virtual, diversos artistas, com apresentação de Leona Vingativa, Paulo Colucci e Thunderbird. A programação continua nos dias 17, 22 a 24 do mesmo mês, com transmissões ao vivo através do canal no youtube TV Psica.

A Orquestra de Violoncelistas da Amazônia retornará suas apresentações, nos dias 24 e 25 de setembro, no Bar Municipal, localizado na Rua Municipalidade, 1643 - Bairro Umarizal. As apresentações serão às 22h. Informações: @municipalbar no instagram