Cantora Zara é atração do 'Quartas Musicais' nesta semana

O Música #EmCasaComSesc apresenta, nesta terça-feira, 6, o instrumental com o trompista Victor Prado, acompanhado pelos músicos Richard Firmino (sax, flauta e tuba), Victor Coimbra (bateria), Lucas Coimbra (sanfona) e Conrado Vieira (teclado). O instrumental será transmitido pelo youtube do Sesc São Paulo, às 19h.

A cantora paraense Zara, apresenta MPB e músicas autorais, na quarta-feira, dia 7 de julho. A cantora retoma o projeto “Quartas Musicais”, com show que será transmitido ao vivo pelo perfil de Zara no instagram (@zara.arte), com abertura, às 19h, pelo perfil do @Sindmepa.

Trio Porto Alegre, formado por Cármelo de los Santos (violino), Hugo Pilger (violoncelo) e Ney Fialkow (piano), apresenta a obra de Ernest Mahle, na sala Cecília Meireles. Nesta sexta, 9 de julho, às 19h, o espetáculo será transmitido pelo youtube da Sala e pela TV Alerj.

A Lambateria preparou uma série de cinco programas musicais que irão ao ar nas sextas de julho, sempre às 19h30, no Youtube da Lambateria. A programação segue no dia 9 de julho, com Bruno Benitez; seguido por Lucyan Costa, dia 16 de julho; e no dia 23 de julho, Bella comanda a noite. No dia 30, o público irá conferir um compacto com os melhores momentos das apresentações musicais.

Cantora paraense Lorena Monteiro lançará novo EP neste mês de julho. Após um longo período de produção, o trabalho começará a ser exposto dia 11 de julho, através de uma live de lançamento, que será transmitida pelo canal do Sesc Pará. O lançamento do Videoclipe e das faixas em todas as plataformas digitais, será no dia 19 de julho.

O Arraial do Pavulagem abre caminho para o “Arrastão do Pavulagem, Arraial Brincante”, segundo ano de programação virtual realizada pelo Instituto Arraial do Pavulagem. A live segue no dia 11 de julho, com transmissão pelo Youtube.