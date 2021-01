João Donato e Donatinho encerram o ZporZ Fest Verão

A primeira edição do ZporZ Fest Verão, segue até 31 de janeiro, com shows de Pedro Altério e Pedro Viáfora (5 a Seco), no dia 30, e João Donato e Donatinho, dia 31. Todos os shows serão transmitidos nas plataformas da ZporZ - Youtube, Facebook e Instagram.

Festival Arte como Respiro - Edição Música apresenta até o dia 31 de janeiro três shows musicais diários, sempre às 20h. Cada apresentação estará disponível por 24h para visualização no site do Itaú Cultural.

Neste sábado, 30, é a vez de Maurício Tizumba (MG), Lia Maia (CE) e Alan Persa (RN) e no domingo, 31, os shows são de: Paulo Santos (MG), Indiara Sfair (PR) e Eva Dlong (RO).

A cantora Gabi Nascimento lança um novo EP com live especial neste sábado, 30, no seu canal do YouTube. O EP “Identidade” já está disponível nas plataformas.

Gabi Nascimento lança e Ep e faz live para celebrar o momento da carreira (Divulgação)

A primeira edição de 2021 do Festival #ZiriguidumEmCasa faz uma mostra de Novos Compositores neste sábado, 30, às 20h no canal de Ziriguidum no YouTube. Como de costume, Claudio Lins abre a noite e recebe um time plural.

Nessa edição metade da verba arrecada será destinada para o Instituto Reação, iniciativa do medalhista olímpico Flavio Canto que promove o desenvolvimento humano e a integração social por meio do esporte e da educação. As doações voluntárias podem ser feitas através do QR Code que vai estar no vídeo durante a exibição dos artistas ou pelo link.

A cantora e compositora Björk se apresenta nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro ao vivo pela série de concertos “Björk Orkestral - Live from Reykjavík em Harpa”. As apresentações serão transmitidas pelo canal do Youtube - Iceland Airwaves.