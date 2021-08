Jade Lima e Lucinnha Bastos são atração no 'Repeteco Pará Live'

A cantora baiana Débora Vasconcelos fará uma live com composições que marcaram o cenário musical paraense. A transmissão será nesta terça, 10, às 20h, no canal Pará Pai D’Égua no youtube.

O projeto “Repeteco Pará Live” está reexibindo, em episódios especiais, shows dos artistas que se apresentaram na última temporada do evento. As próximas atrações serão nesta terça, 10, com Jade Lima; e na quinta, 12, com Lucinnha Bastos. A programação segue até 03 de setembro, no canal no youtube da Equatorial Pará.

O Festival Sonido - Música Instrumental & Experimental ganha sua versão on-line e televisiva com apresentações musicais. A programação vai até dia 25 de agosto, todas as quartas-feiras. As transmissões serão no canal no youtube do Se Rasgum, às 21h, e no canal Music Box, às 20h30.

O cantor ÉD SB fará uma live show, para o pré-lançamento do EP Manto Sagrado, na quinta, 12, às 20h, em seu canal no youtube.

Na sexta, 13, o Teatro Bradesco apresenta um show com diversos convidados para o Festival Dia dos Pais. O evento será transmitido a partir das 20h, através do canal no youtube do Teatro.

O Tapajazz realiza sua segunda edição do Mostra Belém. A programação contará com diversas apresentações musicais, entre os dias 12 a 14 de agosto, às 19h. Os eventos acontecerão de forma híbrida no Teatro Margarida Schivasappa e online. Para mais informações: @tapajazz nas redes sociais.

O Festival Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 - altos) apresentará diversas atrações até 3 de setembro. No dia 13, quem sobe ao palco é o DJ Azul, o cantor Luis Girard e a banda Jambu Cósmico. No dia 20, será a vez de Bambata Brothers, o cantor Jeff Moraes e a rapper Nic Dias. Já no dia 27, vão se apresentar a DJ Jack Sainha, a banda Florisse e a banda Dois da Janela. Para encerrar o II Festival Apoena, no dia 3 de setembro, haverá o Coletivo Beatiú, Carimbó Sancari e Curimbó de Bolso. Os ingressos são de R$ 40 até R$ 120.