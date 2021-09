Inesita é a convidada do 'Ampli Sessions – Sessão Especial' na quarta

O cantor Gileno Foinquinos está fazendo shows todas as quartas-feiras, às 22h, no Espaço Cultural Boiúna (Rua dos Pariquis, 1556 - Batista Campos).

“Ampli Sessions – Sessão Especial” com pockets shows de diversos artistas paraenses tem episódios às quartas-feiras deste mês até dia 22. O próximo artista será Inesita, no dia 15, e depois a banda Steamy Frogs. No dia 29, será o lançamento do single/clipe “É o Amor”. As transmissões serão no canal no youtube da AmpliCriativa.

O Festival Psica Hack Show apresentará a partir do dia 15 de setembro de forma virtual, diversos artistas, com apresentação de Leona Vingativa, Paulo Colucci e Thunderbird. A programação continua nos dias 17, 22 a 24 do mesmo mês, com transmissões ao vivo através do canal no youtube TV Psica.

A Orquestra de Violoncelistas da Amazônia retornará suas apresentações, nos dias 24 e 25 de setembro, no Bar Municipal, localizado na Rua Municipalidade, 1643 - Bairro Umarizal. As apresentações serão às 22h. Informações: @municipalbar no instagram