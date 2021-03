Grupo 'Trovadores Urbanos' faz live com o tema 'Canções Paulistas'

No dia 1º de março, a partir das 21h30, artistas se reúnem no canal de Gilberto Gil no YouTube para celebrar os 456 anos do Rio de Janeiro e toda renda arrecadada será destinada à APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Numa live de 2 horas, o público poderá ter acesso, gratuitamente, a uma série de depoimentos, vídeos e apresentações incluindo a canção “Aquele Abraço” com Gil e o lançamento do videoclipe “Do Guarani ao Guaraná”, com o anfitrião baiano, Lenine, DJ MAM, Rodrigo Sha e o Coral Guarani Tenonderã. A paraense Dona Onete, Criolo e Chico César também estão entre os destaques da programação, além da principal liderança Sônia Guajajara, Oskar Metsavaht, Coral Guarani e Batman Zavareze.

O grupo “Trovadores Urbanos” comemora 30 anos de carreira com lives pelo Facebook e Youtube. Na segunda, 1 de março, às 20h, o tema é “Canções Paulistas”, que vai começar com uma gravação do historiador e produtor Zuza Homem de Mello falando sobre a música de SP. A live vai mostrar também gravações com Toquinho, Guilherme Arantes, Zica Bergami. “Trovadores Urbanos” vão conversar com o seu público ao vivo e cantar sucessos dos compositores paulistas. Os próximos encontros serão nos dias 8 (Tema: Copacabana), 15 (Amor até o fim), 22 (Serenata para Silvio Caldas) e 29 de março (Afeto), sempre as segundas e às 20h.

O Coro da Osesp faz nova apresentação no dia 5/03, às 19h e a Orquestra na mesma data, às 20h30. As transmissões são gratuitas e acontecem sempre às sextas, no canal do YouTube da Osesp.

Grupo Caruana apresenta seu carimbó urbano no Psica Live & Paiting (Divulgação)

O Psica Live & Painting encerra programação com uma edição especial da Batalha de São Brás, a partir das 17h, ao vivo, no dia 6 de março, com transmissão e votação do público via redes sociais, além de premiação para os vencedores e show do grupo de carimbó urbano Conjunto Caruana, a partir das 20h.

A segunda edição do Femmefest – As Três Marias chega em 2021 em formato digital. O festival terá shows musicais, performances artísticas e bate-papos, e conta com convidadas de outros estados e do interior. A programação ocorre no dia 6 de março, a partir das 19h, no canal Femmefest no YouTube. A programação é 100% feminina e conta com shows da Banda Icamiabas e do Grupo Encanto do Tambor, ambos de Belém; Aurora Punk, de Santarém; Banda Amurians, de São Paulo e Brenda Zeni, do Amapá. As performances ficam por conta do Coletivo Mulheres de Ananindeua em Movimento e de Tarsila França. Já os bate-papos e palestras terão a presença de Lívia Noronha, Eliana Borgea e do Coletivo Tudo Pelas Mulheres - TPM.

O Cultura Inglesa Festival chega à sua 24ª edição, de 6 a 28 de março, com diferentes linguagens artísticas, como cinema, música, teatro, poesia, animação, artes visuais, cultura digital, entre outros. Em formato 100% digital e acessível, o público encontrará nesta edição, show registrado no formato de live do cantor Caetano Veloso, que conversa com o poeta, escritor e compositor Felipe Franco Munhoz sobre sua vivência Londres, durante seu exílio, no dia 7 de março, às 19h, (disponível no site do festival até 28 de março). A programação completa do 24º Cultura Inglesa Festival estará disponível para o público a partir do dia 6 de março na plataforma digital do evento, a ser acessada pelo endereço https://www.culturainglesafestival.com.br.

O projeto Bourbon Jazz & Blues Fest traz alguns dos melhores artistas brasileiros do jazz, da música instrumental e do blues, no dia 7 de março. No intervalo entre os shows, serão apresentadas gravações de shows selecionados do acervo do Bourbon Street e comentários sobre o show que segue. A programação abre com o trombonista Bocato, que faz uma homenagem a Elis Regina, com participação especial de Juliana Mantu. Transmissão ao vivo gratuita no Face e Youtube.

O show "Música de Brinquedo 2", da banda mineira Pato Fu, será apresentado no dia 7 de março (domingo), às 16h. Depois de longo período de isolamento, o grupo faz a primeira live com o show que será transmitido ao vivo e de maneira gratuita pelo canal no Youtube da Fundação ArcelorMittal.e na página do Facebook do Diversão em Cena. Livre para todos os públicos. Disponível em: www.youtube.com/FundacaoArcelorMittal.