Festival on-line faz homenagem aos 80 anos de Dominguinhos

O Festival TOCA terá uma etapa virtual para abrir a sua terceira edição, nesta sexta-feira, 19, a partir das 18h30, com a transmissão ao vivo gratuita de três shows inéditos, realizados no Teatro Riachuelo, em homenagem aos 80 anos de Dominguinhos (1941-2013), com direção musical de Marcelo Caldi: Instrumental Sanfônico (com a Orquestra Sanfônica, de Marcelo Caldi); As Canções de Domingos (com Durval Pereira, Beto Lemos e Marfa Kourakina e participação de Marcelo Mimoso e Juliana Linhares) e Pé de Serra, com a participação de Marcelo Mimoso e Lucy Alves. O evento optou pelo ingresso voluntário, em que cada espectador faz a colaboração com a quantia que puder, através do Sympla.

O Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos com estacionamento gratuito no Santuário de Fátima) apresenta, nesta sexta, 19, Jeff Moraes acompanhado de Wendel Raiol, com repertório regado de bregas, carimbós e músicas brasileiras, a partir das 19h30. Couvert artístico de R$ 7, a partir do começo do show. Informações: 98213-6071 / 98158-0829.

O Blued, aplicativo de relacionamento criado para a comunidade GBTQIA promove nesta sexta-feira, dia 19, live do cantor Mateus Carrilho em seu perfil no Instagram. O dono dos hits Chega, Privê e a parceria com Pabllo Vittar Corpo Sensual, promete animar o público com seus maiores sucessos.

A Osesp realiza uma verdadeira maratona de transmissões digitais, até o dia 5 de março. Serão apresentações do Coro da Osesp (nos dias 19 e 26/02, e 5/03, às 19h); da Orquestra (26/02, e 05/03, às 20h30), e um recital do Quarteto Osesp (19/02, às 20h30). As transmissões são gratuitas e acontecem sempre às sextas, no canal do YouTube da Osesp.

O Psica Live & Painting continua nesta sexta-feira, 19, com o DJ Morcegão, acompanhado das MC's Íra, Ruth Clark e Yasmin Oss, às 18h.

Com uma apresentação dividida em duas partes, o grupo de choro Água de Moringa é a atração da série Casa do Choro, do Bossa Criativa, nos dias 19 e 26/2, às 18h. Minishows estarão disponíveis no site www.bossacriativa.art.br e também no canal Arte de Toda Gente, no Youtube.

A ViradaSP Online deste sábado, 20, será realizada em parceria com a cidade de Mauá e será transmitida pela plataforma #CulturaEmCasa, das 12h a 0h e apresenta algumas atrações ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso A programação terá, na sequência, os espetáculos de Dança "Algo sobre o caos, corpos e conexões; O Bicho que Ajudou o Homem, com a Cia Cordelística; Frida Kahlo, com Christiane Tricerri; Vidas Secas, uma cantata nordestina; show de Carlos Dafé, com participação de Quelynah; Filosofia Reggae; Lyra de Mauá volta às Raízes; J*Z Sound System Roots Phavella; Kevin Johansen; Carlinhos Brasil! Show Dualista M.B.A!; Batalha Das Pistas (concurso de Batalhas de Rimas); Posse Mente Zulu; Cordel Do Fogo Encantado e Banda Livro dos Dias - Tributo à Legião Urbana.

Com a ausência do Carnaval em 2021 o Camarote Salvador transmitirá, no dia 20 de fevereiro, às 16h, um show exclusivo de Vintage Culture, no canal oficial do artista no Youtube, de dentro de um veleiro em movimento, na Baía de Todos-os-Santos. Além de Vintage Culture, a apresentação conta com a Banda Didá, grupo de percussão feminino reconhecido internacionalmente, e de um grupo de street dance e a Orkestra Rumpilezz, regida pelo maestro Letieres Leite.

O projeto Te Encontro no Tapajós realiza mais uma edição no domingo, 21, a partir das 9h, pelo perfil do Facebook de Lourdes Garcez, e que terá também o compositor Lúcio Mouzinho e a participação do multi-instrumentista Igor Capela, além do grande show do violonista Sebastião Tapajós.

O projeto Bourbon Jazz & Blues Fest traz alguns dos melhores artistas brasileiros do jazz, da música instrumental e do blues. Serão três domingos, 21 e 28 de fevereiro e 7 de março. No intervalo entre os shows, serão apresentadas gravações de shows selecionados do acervo do Bourbon Street e comentários sobre o show que segue. A programação abre com o trombonista Bocato, que faz uma homenagem a Elis Regina, com participação especial de Juliana Mantu. Transmissão ao vivo gratuita no Face e Youtube.