Festival Mana reúne várias atrações em três dias de shows em Belém

Nos dias 26, 27 e 28 de novembro acontecerá o Festival Mana. A banda Fruto Sensual, Dona Onete, Patrícia Bastos e outros vão se apresentar O evento será realizado nos dois primeiros dias, no Teatro Sesi (Av. Almirante Barroso, 2540). No dia 28 será transmitido no youtube do Festival.

O Festival O Som das Palafitas promove programação em homenagem a Gilberto Gil e Caetano Veloso. Moreno Veloso, Bem Gil, entre outros artistas, vão se apresentar até janeiro de 2022, no youtube da Arte no dique TV. No dia 27 de novembro, às 20h, Margareth Menezes se apresenta.

O Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232 - Guamá) apresenta no dia 28 de novembro o show do grupo Pixote e do cantor Belo. No dia 19 de dezembro, às 21h, o Buteco do Gusttavo Lima. Venda de ingressos: Classificados O Liberal - subsolo Boulevard Shopping (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto) e www.ticketou.com. Informações: 98213-0059.

O cantor Breno Viana, intérprete do grande sucesso e clássico da MPB, “Luz do Mundo”, se apresentará dia 7 de dezembro, no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645), às 19h. Venda de ingressos no Sympla. Informações: @brenoviana.cantor_ no instagram.

A cantora Gal Costa vai se apresentar em Belém no dia 9 de dezembro. O show acontecerá na Assembléia Paraense (Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza). Informações: @galcosta no instagram.