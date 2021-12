Alok e Djs Rooftime fazem show virtual nesta sexta

A cantora Gal Costa se apresenta em Belém nesta quinta, 9. O show acontecerá na Assembléia Paraense (Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza). Informações: @galcosta no Instagram.

Nesta sexta, 9, o músico Salomão Habib se apresenta na Igreja Anglicana. O concerto será às 19h30, no templo centenário da Igreja Anglicana (Av. Serzedelo Corrêa, 446). Amanhã, 10, ele se apresenta no Sesc Ver-o-Peso (Blvd. Castilhos França, 522/523), às 19h.

No dia 10 de dezembro acontece o Baile de Máscaras, do aniversário do Waldecio, na Casa da Seresta (R. Ferreira Pena, 354). Rick e Lucas, Pressão com Mel, DJ Anderson, e outros vão se apresentar. Informações: 980884176/981099134.

O Festival Jambu Live segue com atrações como Bruna Magalhães, Zara, Layse & Os Sinceros e Júlia Passos até dia 10 de dezembro. As transmissões vão ser realizadas no youtube e na rádio web da UFPA.

Os DJs ROOFTIME e Alok fazem show nesta sexta, 10, no Teatro Bradesco. A transmissão será às 20h, no youtube do Teatro.

Nesta sexta, 10, acontece o lançamento do bloco ‘Fé que o Bozo Cai’, a ‘Fé no Batuque’ e convidados também se apresentam. O evento será às 19h, no Quiosque da Feira do Açaí (Tv. Marquês de Pombal, 44).

Magno fez muito sucesso em Belém com a canção 'Amor, Amor' (Divulgação)

No sábado, 11, às 21h, o cantor Magno faz show na Casa da Seresta (R. Ferreira Pena, 354). Às 22h, ele se apresenta no Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 Altos). Informações: 3230-2370.

A banda de música do CBMPA apresenta uma série de concertos natalinos. No sábado, 11, a apresentação será no Parque Shopping, às 19h; no domingo, 12, às 18h, eles se apresentam no Shopping Metrópole. Informações: 99245-1164.

Tati Portella, ex-vocalista da Chimarruts, e outros artistas vão se apresentar dia 12 de dezembro no Insanu Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232). O show terá início às 11h. Venda de ingressos: R$20 nas Lojas Chilli Beans. Informações: 98471-2738.

O Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232 - Guamá) apresenta, no dia 19 de dezembro, às 21h, o Buteco do Gusttavo Lima. Venda de ingressos: Classificados O Liberal - subsolo Boulevard Shopping (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto) e www.ticketou.com. Informações: 98213-0059.