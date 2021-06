Festival Atlas das Juventudes traz diversas atrações esta semana

Nesta segunda-feira, 7 de junho, está de volta no bairro do Jurunas a Resenha do Ivan Neves. Sambista reconhecido no meio artístico, Ivan Neves vai receber convidados ilustres como os sambistas: Meio Dia da Imperatriz; Vaguinho DB; Kiko Maravilha; Rally do Samba; Helinho Moreno; Dj Madson Pressão; Fernandinho Fidelidade entre outros convidados. A resenha está marcada para segunda-feira, a partir das 18h,no Stop Beer (Antigo Pompílio) na Travessa Padre Eutíquio, bairro do Jurunas.

Emicida, Tuyo, Jessica Caitano e MC Marks são os destaques do Festival Atlas das Juventudes, que acontece de forma on-line (http://bit.ly/CanalAtlasdasJuventudes) entre os dias 9 e 12 de junho. O evento marca o lançamento do Atlas das Juventudes, a plataforma com o resultado da pesquisa nacional coordenada pelas redes de organizações Em Movimento e Pacto das Juventudes pelos ODS, sobre os brasileiros de 15 a 29 anos.

Maiara e o noivo, Fernando Zor, farão, pela primeira vez, um show cantando juntos. A Live Dia dos Namorados, na noite de 12 de junho, começa às 20h, no canal da dupla Maiara & Maraisa, no YouTube.

O cantor e compositor João Bosco se prepara para um show especial de Dia dos Namorados no Teatro Rival Refit, com transmissão pelo canal do teatro no YouTube, gratuito, no dia 12 de junho. João Bosco escolheu para sua volta aos palcos a casa que há décadas faz parte de sua história. E selecionou um repertório repleto de sucessos românticos para cantar num formato intimista, acompanhado apenas por seu violão acústico.

Kim Marques realiza a live show comemorativa ao aniversário dele no próximo dia 13 de junho, às 18h, com transmissão ao vivo pelo canal do artista no Youtube.

No dia 13 de junho, a Orquestra Sinfônica Heliópolis sobe ao palco do Auditório Ibirapuera junto com o violoncelista Rafael Cesário para tocar o repertório erudito com aberturas de óperas tradicionais, como “Egmont” (Beethoven), “O Franco Atirador” (Carl Maria von Weber) e “A Flauta Mágica” (Mozart). A transmissão ao vivo inicia às 17h pelo canal oficial do Instituto Bacarelli no Youtube. Inscrições para acesso à transmissão pelo site https://www.institutobaccarelli.org.br/inscricao-eventos.

O Teatro do Sesi Pará adiou o show virtual de Bruna Magalhães e Rodrigo Camarão em tributo aos 80 anos de Roberto Carlos com sucessos do rei e composições de Bruna. O show ficou para 18 de junho. A transmissão será gratuita e ao vivo, a partir das 19h30, pelo canal oficial do Teatro do Sesi no Youtube.

No dia 19 de junho, às 21h, será realizada a live de lançamento do álbum “Pelespírito” comemorando os 40 anos de carreira de Zélia Duncan. Mais detalhes em breve no site oficial da artista.