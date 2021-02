Carnaval ganha edição virtual com grandes nomes da cultura brasileira

O Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos com estacionamento gratuito no Santuário de Fátima) terá, neste sábado a #TardezinhaApoena a partir das 17h30 com o grupo Fé No Batuque Acústico, que apresenta um repertório cheio de sambas e músicas brasileiras. Domingo tem o projeto "Depois da Chuva" com apresentação da dupla Ruth Costa & Diogo Rosa, às 17h. Couvert de R$ 7 a partir do começo dos shows. Informações: 98213-6071 / 98158-0829.

O bloco carnavalesco Berço Elétrico promove neste sábado, 13, a partir das 14h, uma folia virtual. Serão duas horas de apresentação da banda do Berço Elétrico tocando ao vivo as marchinhas tradicionais, axé music, os hits infantis e dos anos 80 e 90, para a família pular o Carnaval em casa com segurança. Tudo no canal do YouTube do Berço Elétrico.Doações poderão ser feitas durante a Live e no site do Berço Elétrico, além de baixar moldes para máscaras e sugestões de adereço para confeccionar suas próprias fantasias. Participação gratuita.

Até domingo, 14, sempre às 20h, a música e o teatro conduzem a programação do Palco Virtual, do Itaú Cultural, com shows ao vivo e um experimento cênico previamente gravado, em um esquenta para a Ocupação Chiquinha Gonzaga, que estreia no dia 24. Neste sábado, a apresentação é da pianista e compositora Maíra Freitas e para encerrar a programação, no domingo, 14, a atriz Indira Nascimento interpreta o experimento cênico Ensaio sobre ter voz. As apresentações acontecem via Zoom e os ingressos, gratuitos, já podem ser reservados pela plataforma Sympla (confira o link em www.itaucultural.org.br).

O Psica Live & Painting reúne mais de 15 artistas de diversas linguagens da cultura urbana periférica como o rap e o graffiti, em uma programação com lives shows, aulas de produção de beats, murais de graffiti, batalha de rap e roteiro de bicicleta pela cidade durante os meses de fevereiro e março. Neste sábado, 13, o comando é do DJ Zek Picoteiro, às 18h. A programação continua a partir do dia 19 com o DJ Morcegão, acompanhado das MC 's Íra, Ruth Clark e Yasmin Oss, também às 18h.

A partir deste sábado (13), o Camarote Brahma promove transmissões ao vivo com combinações únicas, de artistas que nunca cantaram juntos: Zeca Pagodinho com a dupla Zé Neto & Cristiano; Matheus e Kauan com Os Barões da Pisadinha, no Sambódromo do Anhembi. A transmissão acontece no Multishow e no canal do YouTube do Multishow e dos artistas, sábado, das 20h às 22h30, e no domingo, das 14h às 17h.

O Carnaval Online terá edição virtual neste sábado, dia 13 de fevereiro, a partir das 18h, contando com a participação de DJs tocando de Belém, Macapá e São Paulo. Entre as atrações estão: DJ Sumano, Ananindeusa, Carol Tucuju, Jack Sainha e Paixão, pelo aplicativo Zoom, plataforma interativa para videoconferências. Os ingressos podem ser adquiridos no site ou aplicativo do Sympla.

Globoplay realiza neste sábado, dia 13, às 22h, uma das lives mais aguardadas desde que este modelo de apresentação se popularizou: o show de Maria Bethânia. A apresentação inédita e exclusiva da cantora conta com a direção de JP Simonetti e será realizada na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, sem a presença de plateia ou convidados. Para assistir basta fazer um cadastro gratuito na plataforma.

Claudia Leitte e Ivete Sangalo farão a live de carnaval neste sábado, 13 de fevereiro, às 17h30, na Bahia, com transmissão pelo Youtube das cantoras. O nome escolhido foi “O TRIO: Ivete, Claudia e você”, trazendo um conceito intimista de encontro entre três amigos (Ivete, Claudia e você) e fazendo alusão ao trio elétrico, peça chave de qualquer carnaval. As artistas preparam um repertório especial para ninguém ficar parado na segurança de suas casas.

No domingo, dia 14 de fevereiro, é a vez da live de carnaval com o consagrado bloco Camaleão, de Bell Marques, a partir das 16h, no canal do Youtube do cantor.

No domingo, 14 de fevereiro, haverá a live do “Bloco da Preta” direto da Ilha Fiscal na Baía de Guanabara. A live terá participações especiais de convidados como Alcione, Teresa Cristina e Mumuzinho. A transmissão acontecerá a partir das 16h, simultaneamente no canal da cantora no Youtube e em seu perfil do Instagram (@pretagil).

A Orquestra Experimental de Repertório (OER) sobe ao palco do Theatro Municipal de São Paulo neste domingo (14) às 11h para concerto ao vivo, de graça, pelo canal do Theatro Municipal no YouTube: youtube.com/theatromunicipalsp. O conteúdo fica disponível on demand para acesso posterior, a qualquer hora e sem necessidade de cadastro. A Orquestra estará sob a batuta de seu regente assistente Guilherme Rocha e com a participação da solista Luciana Bueno (mezzo soprano), uma das principais vozes líricas brasileiras.

Um superstar pop Justin Bieber fará "Journals Live from the Drew House", o primeiro show completo de um artista solo a ser transmitido, ao vivo, no TikTok, com performance de músicas do álbum favorito de seus fãs, JOURNALS, lançado em 2013. #JournalsLive será transmitida ao vivo na conta de Justin no TikTok (@justinbieber ), às 23h (horário de Brasília) de domingo, 14 de fevereiro, e será reprisado às 16h de segunda-feira, 15 de fevereiro.

De 15 a 18 de fevereiro, a Soma Música, produtora cultural paraense, realiza o "Elas no Comando", uma série de quatro encontros virtuais abertos e transmitidos ao vivo no Youtube que vai reunir mulheres da indústria da música da Amazônia e uma representante da União Brasileira de Compositores (UBC) de Recife para debater temas relacionados ao setor: da produção a direitos autorais. O evento será realizado sempre às 18h30 no Youtube/somamusica. O evento começa no dia 15 com o workshop “Produção para Novas Produtoras”, que será mediado pela DJ Ananindeusa.