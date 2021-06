Bruna Magalhães e Rodrigo Camarão fazem tributo aos 80 anos de Roberto Carlos

O Teatro do Sesi Pará realiza o show virtual de Bruna Magalhães e Rodrigo Camarão em tributo aos 80 anos de Roberto Carlos com sucessos do rei e composições de Bruna. O show ficou para 18 de junho. A transmissão será gratuita e ao vivo, a partir das 19h30, pelo canal oficial do Teatro do Sesi no Youtube.

A produtora Alter do Som movimenta a cena musical de Santarém ao longo do mês de junho. O grupo Suraras do Tapajós, que lançou recentemente o álbum “Kirĩbasawa Yúri Yí-itá - A Força que vem das Águas” trazendo a musicalidade das mulheres indígenas da Amazônia, se apresenta de 18 a 20 de junho no Festival de Música Indígena da Amazônia e a Feira Criativa Indígena, pelo novo site www.surarasdotapajos.org.br.

No dia 19 de junho, às 21h, será realizada a live de lançamento do álbum “Pelespírito” comemorando os 40 anos de carreira de Zélia Duncan. Mais detalhes em breve no site oficial da artista.

A mistura requintada do piano e dos trompetes do jazz com os acordes de violinos e violoncelos será apresentada no próximo concerto da Orquestra Ouro Preto. O repertório escolhido é a música do pianista e multiartista Duke Ellington (1899-1974). O concerto será transmitido ao vivo, gratuitamente, no dia 19 de junho, sábado, às 20h30, no canal do YouTube da Orquestra.

O Arraial do Pavulagem abre caminho para o “Arrastão do Pavulagem, Arraial Brincante”, segundo ano de programação virtual realizada pelo Instituto Arraial do Pavulagem. Serão quatro lives aos domingos: dias 20 e 27 de junho, e 4 e 11 de julho, todos com transmissão pelo Youtube.