Belém recebe show de Israel e Rodolffo e Vitor Fernandes na sexta

O Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232 - Guamá) recebe, no dia 29, a dupla Israel e Rodolffo e Vitor Fernandes. Aberturas dos portões: 21h. No dia 1 de novembro é a vez de Bruno Diegues, I Love Pagode e Di Propósito se apresentarem. Venda de ingressos: Classificados O Liberal - subsolo Boulevard Shopping (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto) e www.ticketou.com. Informações: 98213-0059.

A cantora Gigi Furtado apresenta no dia 29 de outubro o show “Canta Pará”. O evento será às 21h30, no bar Municipal (R. Municipalidade, 1643 - Umarizal).

A cantora Elba Ramalho e convidados vão fazer live no dia 29 de outubro, às 20h, no youtube do Teatro Bradesco. A transmissão contará com a participação de Zeca Baleiro, Toni Garrido e Raimundo Fagner.

No dia 30 de outubro, acontece o “Onde é que eu vou parar” com participações de Felipe Cordeiro, Guitarrada das Manas e outros. O evento será realizado no Rebujo (R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha), às 21h. Informações: @rebujoo no instagram.

O Gran Marine Club (Trav. SN 16 - Tenoné) apresenta o “Halloween das Divas” com as DJ’s Leka Saudade, Lene Digital, Nega Black, entre outras. O evento acontecerá no dia 30 de outubro. Informações: (91) 99104-5003.

O Festival O Som das Palafitas promove programação em homenagem a Gilberto Gil e Caetano Veloso. Moreno Veloso, Bem Gil, entre outros artistas vão se apresentar a partir do dia 6 de novembro, às 20h, no youtube da Arte no dique TV.

A banda Chinaman and The Roots se apresenta no dia 7 de novembro, na casa de show Porto Solamar (Av. Djalma Dutra, ao lado do Curro Velho - Telégrafo), às 17h. Informações: (91)981363314.

O violonista Salomão Habib apresentará o concerto de lançamento das “Suítes Amazônicas”. O evento contará com a presença de outros artistas e acontecerá no dia 8 de novembro, no Theatro da Paz, às 19h30. Informações: 981776590.

O cantor Allex Ribeiro vai lançar o seu novo disco “Verbalóide” em show. Nilson Chaves e outros artistas também vão participar do evento que acontecerá no dia 12 de novembro, às 21h, no Teatro do Liceu, em Bragança-Pará. Os ingressos estão disponíveis on-line. Informações: @allexribeiro no instagram.