Banda Reggaetown é atração no 'Repeteco Pará Live' nesta terça

O projeto “Repeteco Pará Live” está reexibindo, em episódios especiais, shows dos artistas que se apresentaram na última temporada do evento. As lives irão ao ar no canal Equatorial Pará, no Youtube, sempre às terças e quintas-feiras, às 19h30. Além da liberação dos shows completos, o público também terá acesso aos making of exclusivos de cada apresentação, publicados no Instagram do Pará Live (@paraliveoficial) toda segunda e quarta-feira, antecedendo o show dos respectivos artistas da semana. A programação segue até 3 de setembro, sendo que nos dias 17 e 19 de agosto, será a oportunidade de rever os shows de Reggaetown e Felix Robatto.

O Festival Apoena (Av. Duque de Caxias, 450 - altos) apresenta diversas atrações até 3 de setembro. No dia 20, será a vez de Bambata Brothers, o cantor Jeff Moraes e a rapper Nic Dias. Já no dia 27, vão se apresentar a DJ Jack Sainha, a banda Florisse e a banda Dois da Janela. Para encerrar o II Festival Apoena, no dia 3 de setembro, haverá o Coletivo Beatiú, Carimbó Sancari e Curimbó de Bolso. Os ingressos são de R$ 40 até R$ 120.

O Festival Sonido - Música Instrumental & Experimental ganha sua versão on-line e televisiva com apresentações musicais. A programação vai até dia 25 de agosto, todas as quartas-feiras. As transmissões serão no canal no youtube do Se Rasgum, às 21h, e no canal Music Box, às 20h30.

Na sexta, 20, o Padre Reginaldo Manzotti fará uma live solidária, com o intuito de arrecadar alimentos para famílias brasileiras. A transmissão será através do canal no youtube do Padre, a partir das 19h.

No sábado, 21, acontecerá no Top Festas o Forever 80/90 com participação do DJ Sérgio Lobo e Convidados. Início às 21h. Av. Conselheiro Furtado, 757, Próx. a Padre Eutíquio. Informações: @topfestas_oficial no instagram.

No domingo, 22, haverá a transmissão da live Sonzinho Tropicalinha, especialmente para toda a família. A apresentação de músicas infantis e brincadeiras, será às 16h, no canal no youtube da Fundação ArcelorMittal.

A Orquestra Ouro Preto apresentará concertos musicais com artistas da música. No domingo, 22, às 18h30, a convidada será a cantora e compositora Fernanda Takai. As séries serão até dezembro deste ano. As transmissões serão pelo canal 500 da Claro TV (Canal Like), pelo canal da Orquestra no YouTube e na programação da rádio e do app SulAmérica Paradiso.