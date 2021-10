Banda Ministério Seráfico é atração no Arraial Musical nesta segunda

A Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354) apresenta nesta segunda, 11, o show “Ressaca do Círio” com Kim Marques e Joelson Pantoja. Informações: 3230-2370/98117-4398/ 99315-5681.

A Banda K lançará o single “Sempre te amarei” nesta segunda, 11 de outubro, na Casa da Seresta (R. Ferreira Pena, 354 - Umarizal). A apresentação será às 21h.

As atrações do Arraial do Círio seguem até o próximo dia 26, com artistas locais, ministérios de música e bandas das corporações. Nesta segunda-feira, 11, se apresentam Alcir Meirelles, às 18 horas; Carol Ferreira, às 19h30; e Ministério Seráfico, às 21 horas. E no feriado da terça-feira, 12, serão Catarina Drago, às 18 horas; Kim Marques, às 19h30; e Trilhas da Amazônia, às 21 horas.

Kim Marques também é atração no Arraial do Círio (Divulgação)

Na terça-feira, 12, acontece o show do grupo de pagode Razão pra Ser. Eles vão se apresentar às 16h, na casa de show Palafita (R. Siqueira Mendes, 264 - Cidade Velha). Informações: @palafitabaroficial no instagram.

Na quarta-feira, 13, acontece o concerto da Orquestra de Cordas Bachiana Filarmônica com a regência do maestro João Carlos Martins. A transmissão será às 20h, no youtube do maestro e da Mapfre Brasil.

O músico Gileno Foinquinos faz shows todas as quartas-feiras, às 22h, no Espaço Cultural Boiúna (Rua dos Pariquis, 1556 - Batista Campos). Aos sábados, ele se apresenta na Casa Fauno (R. Aristides Lobo, 1061 - Reduto), às 19h30.

A programação do “Cultura de Fé” segue com shows e projeções artísticas. Na sexta-feira, 15, às 20h, a cantora Naieme se apresenta; e no dia 22, no mesmo horário, será a apresentação da banda Na Cuíra. Os shows vão ser transmitidos no youtube do Teatro do Sesi.

O Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232 - Guamá) recebe, no dia 24, os grupos Turma do Pagode e I Love Pagode e o cantor Mr. Dan. Venda de ingressos: Classificados O Liberal - subsolo Boulevard Shopping (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto). Informações: 98213-0059.