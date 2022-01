Banda Dire Straits Legacy se apresenta em Belém

A banda britânica Dire Straits Legacy volta ao Brasil com diversas apresentações confirmadas. No dia 27 de janeiro eles se apresentam no Marine Club, em Belém. Informações neste link.

Nilson Chaves e Simone Almeida fazem show no dia 28 de janeiro, às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Informações: 32024314. Ingressos antecipados: Loja Outer, no Boulevard Shopping.

O 38º Baile dos Artistas, onde serão premiados mais de 60 artistas em todas as áreas que se destacaram durante o ano de 2021, será realizado no dia 24 de fevereiro, na Estação das Docas. Mesas e ingressos à venda pelo fone: 987379402.