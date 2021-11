Banda Capital Inicial faz live para comemorar 1 millhão de inscritos em seu canal

Nesta terça, 30, a banda Capital Inicial se apresentará em live, em comemoração aos 1 milhão de inscritos em seu canal. A transmissão será às 20h, no youtube da banda.

Nesta quarta,1, Júnior Queiroz se apresenta no Cineteatro do Sindmepa (Rua Boaventura da Silva, 999). O show será às 19h. Entrada franca. Informações: 98850-2225.

A partir de quinta-feira, 2, acontece o Festival Jambu Livre. Bruna Magalhães, Zara, Layse & Os Sinceros e Júlia Passos são alguns nomes que vão participar do evento que segue até dia 10 de dezembro. As transmissões vão ser realizadas no youtube e na rádio web da UFPA.

Na sexta-feira, 3, o cantor e compositor Milléo fará um tributo à Marília Mendonça em transmissão on-line. A live acontecerá às 16h, no instagram do cantor.

Na sexta-feira, 3, o violonista e guitarrista Givaldo Pastana apresenta o disco ‘Saudades do Lima’. A transmissão será às 12h no youtube do Teatro Sesi Pará.

O Festival O Som das Palafitas promove programação em homenagem a Gilberto Gil e Caetano Veloso. Moreno Veloso, Bem Gil, entre outros artistas, vão se apresentar até janeiro de 2022, no youtube da Arte no dique TV. No dia 4 de dezembro, às 20h, Os Gilsons se apresentam.

No sábado, 4, às 12h, acontece o Sambada - O último Baque do Bloco Firme. Banda Instrumentália, grupo Paracuri e DJ Negro Lil vão se apresentar na Casa Preta (Rua dos Bacuris, 125 - Bairro São João do Outeiro). Entrada Franca.

Lulu Santos e a Orquestra Ouro Preto se apresentam no sábado, 4, em transmissão on-line. O show será às 20h30, no youtube da Orquestra.

O cantor Breno Viana, intérprete do grande sucesso e clássico da MPB, “Luz do Mundo”, se apresentará dia 7 de dezembro, no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645), às 19h. Venda de ingressos no Sympla. Informações: @brenoviana.cantor_ no Instagram.

A cantora Gal Costa vai se apresentar em Belém no dia 9 de dezembro. O show acontecerá na Assembléia Paraense (Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza). Informações: @galcosta no Instagram.

No dia 10 de dezembro acontece o Baile de Máscaras, do aniversário do Waldecio, na Casa da Seresta (R. Ferreira Pena, 354). Rick e Lucas, Pressão com Mel, DJ Anderson, e outros vão se apresentar. Informações: 980884176/981099134.

Tati Portella, ex-vocalista da Chimarruts, e outros artistas vão se apresentar dia 12 de dezembro no Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232). O show terá início às 11h. Venda de ingressos: R$20 nas Lojas Chilli Beans. Informações: 98471-2738.

O Espaço Náutico Marine Club (Av. Bernardo Sayão, 5232 - Guamá) apresenta, no dia 19 de dezembro, às 21h, o Buteco do Gusttavo Lima. Venda de ingressos: Classificados O Liberal - subsolo Boulevard Shopping (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto) e www.ticketou.com. Informações: 98213-0059.