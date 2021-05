Banda Brown Tubarões do Forró faz live com o melhor do gênero e da 'pisadinha'

Nesta terça-feira (25), a banda Brown Tubarões do Forró irá realizar uma live tocando as melhores do forró e sucessos das chamadas "pisadinhas". Será às 19h pelo Instagram da banda. Na live terá um mix no repertório, que tocará desde o forró mais agitado até os românticos, sem esquecer também dos sucessos antigos. A banda Brown Tubarão entra em estúdio para gravar seu primeiro CD promocional, contendo 10 faixas.

Terça-feira é dia de música instrumental na programação Música #EmCasaComSesc . Direto do palco do Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, o pianista Benjamim Taubkin e o guitarrista Rodrigo Bragança apresentam o show do disco "Sobrevoo", trabalho lançado pelo duo em 2020.

O Duo de violão e clarinete, de Paulo Robson e Tiago Amaral, promete um passeio pela música brasileira na próxima apresentação das Quartas Musicais do Sindmepa. No repertório, grandes obras do choro, samba e bossa nova, além de músicas autorais. A apresentação é nesta quarta-feira, 26, no perfil do violonista, @paulopokah, com abertura pelo perfil do @Sindmepa, às 19h, no Instagram.

Na quarta, 26, quarta, às 20 horas, os fãs da banda paraense Sistema Vermelho terão oportunidade especial de matar um pouco a saudade. Terá uma live especial com os clássicos e hits garantidos. O encontro será na página da banda no Facebook.

“Claudio Wallace e The Rocker’s” faz show dia 27, quinta, às 21h, no Arpleuticos Beer. Conjunto cidade Nova 1

Na quinta, 27 de maio, às 20h. Live de três anos de aniversário e lançamento do pocket show da banda Rock, Soul e Cia. A transmissão será no instagram e facebook da banda.

A cantora Gal Costa realiza a live de maio do teatro Bradesco. Celebrando 75 anos de idade em 2021, uma das maiores vozes da música brasileira se apresentará no dia 28 de maio, às 20h, e contará com transmissão gratuita e exclusiva pelo YouTube do Teatro.

O Projeto Pará Live tem transmissões ao vivo pelo Facebook da Equatorial Energia. No dia 28 de maio, tem show de Jorginho Gomez e Fruta Quente, das 19h às 20h30.

O Teatro do SESI promoverá o espetáculo ‘Nunca Pare de Sonhar – Celebrando Gonzaguinha’. A apresentação terá a direção musical de Ziza Padilha e o repertório recheado de sucessos marca o encontro inédito de dois artistas paraenses: Carol Ferreira e Olivar Barreto. O show será realizado no dia 28 de maio, às 19h30, com transmissão ao vivo no canal www.youtube.com/teatrodosesipara.

Nesta sexta (28), o projeto Raízes Latinas desembarca no Espaço Cultural Apoena para sua estreia nos palcos. A programação começa a partir das 20h.

O Festival de Música Outros Nativos edição 2021 vai transmitir a final em formato on-line no dia 29 de maio, às 19 horas, no canal do Youtube do Outros Nativos, gratuitamente. Devido a pandemia, a apresentação dos 13 finalistas foi gravada em estúdio, em vídeo e áudio, com as canções em performances inéditas. Os três primeiros colocados receberão prêmios de R$ 1.500, R$ 1.000 e R$ 500, além de prêmios extras. O festival é promovido por um coletivo de artistas, produtores e comunicadores da periferia de Belém, com apoio da Associação Sociocultural Outros Nativos.

O Vale Música Belém traz mais uma série de apresentações on-line. Fechando o mês, no dia 31, os alunos de clarinete do professor Claudionor Amaral, com acompanhamento do pianista Jessé Piñon, apresentarão Concertpiece n.1 Op.113, de F. Mendelssohn. A programação pode ser conferida na página do Facebook e canal do YouTube (Plano Anual de Atividades FAM III).