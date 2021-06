Projeto Quartas Musicais apresenta o Quinteto Caxangá

Para celebrar a véspera de São João, o projeto Quartas Musicais exibirá o show do Quinteto Caxangá. Em sua segunda apresentação para o projeto, o grupo promete entrar no clima junino com ritmos de forró instrumental, baião, xote e xaxado, com canções autorais e de artistas paraenses. O show será transmitido pelo perfil do grupo no Instagram, @quintetocaxanga, nesta quarta-feira, 23, com abertura pelo @Sindmepa, às 19h.

Karol Conká será entrevistada nesta quinta-feira, 24, às 18h, pela cantora Paula Lima em um novo episódio da Janela UBC, série de lives da União Brasileira de Compositores. A transmissão acontecerá no perfil da organização, em https://www.instagram.com/ubcmusica/. Gratuito.

O “Arraial Liberal” vai promover uma live no dia 24 de junho com grandes ícones da música paraense. A live será às 19h e será transmitida pelo oliberal.com.

A cantora Fafá de Belém volta com mais uma live inédita em seu canal no Youtube. E o tema da transmissão ao vivo, que acontecerá dia 24 de junho, às 20h, será “São João”, uma das festas mais queridas do Brasil.

No dia 24 de junho, dia de São João, Rastapé, Lucy Alves e Mariana Aydar sobem ao palco do “Arraiá na Praça” para cantar os seus hits de sucesso, a partir das 20h. Já no dia 25, a festa fica por conta da dupla Alexandre e Adriano, Victor Amorim e Nayra Days. A transmissão será pelo canal do YouTube da Agência InHaus. E ainda, no perfil do Instagram da agência haverá conteúdos exclusivos sobre as tradições juninas.

Nos dias 24 e 25 de junho, ocorre o Festival dos Rios. O evento, on-line e gratuito, celebra os saberes do povo ribeirinho da Amazônia. Entre as atrações confirmadas estão Encontro de Mestres do Movimento de Carimbó do Oeste do Pará, Priscila Castro, Dan Selassie, Chorinho Amigos do Zé, Rawi, Alquimia Tapajó e Suraras do Tapajós. O festival é uma realização da Mureru - Experiências Amazônicas, e conta com o apoio do Alter do Som. A transmissão é feita pelo canal Festival dos Rios Alter do Chão, no YouTube.

O cantor Alceu Valença, um dos nomes mais importantes e revolucionários da música popular brasileira, se apresenta, no próximo dia 25 de junho, às 20h, diretamente do palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, com transmissão gratuita e exclusiva pelo YouTube do teatro.

Felipe Cordeiro e Allex Ribeiro apresentam o show "São João em Cena", com 100% de repertório junino, incluindo músicas marcantes de Luiz Gonzaga, Alceu Valença e Fagner, além de faixas autorais. O show foi gravado no Teatro Liceu da Música, de Bragança, com a plateia vazia, e será exibido no próximo dia 26, às 20h, pelo canal do Youtube de Felipe.

Xand Avião não deixará passar em branco o tão esperado São João, e anuncia os nomes dos artistas que irão comandar a live programada para o dia 26 ao seu lado. Entre eles estão DJ Ivis, Nattan e Tato da Falamansa, trazendo o forró clássico dos tempos antigos, das quadrilhas e com uma mistura animada do brega, matando a saudade de todos os estilos desse gênero musical que os brasileiros tanto amam. Para assistir a live, basta acessar o canal oficial de Xand Avião no YouTube.

O Arraial do Pavulagem abre caminho para o “Arrastão do Pavulagem, Arraial Brincante”, segundo ano de programação virtual realizada pelo Instituto Arraial do Pavulagem. As lives serão realizadas no dia 27 de junho, e 4 e 11 de julho, todos com transmissão pelo Youtube.

No dia 1º de julho, Marisa Monte fará uma Audição Coletiva Solidária de seu novo álbum “Portas”, às 20h, uma hora antes do lançamento oficial. As doações (a partir de R$ 20) serão revertidas para os profissionais de cultura.