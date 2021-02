Aniversário do Instituto Butantan é celebrado com concerto da Brasil Jazz Sinfônica

Os 120 anos do Instituto Butantan serão celebrados no dia 23 de fevereiro, às 20h, com um concerto da Brasil Jazz Sinfônica, a partir das 20h, no Auditório Simón Bolívar, do Memorial da América Latina, com regência dos maestros Ruriá Duprat e Mauricio Galindo, e participação do cantor Renato Braz. O concerto será transmitido pelas redes sociais e canais da TV Cultura, Memorial da América Latina e Instituto Butantan no Youtube.

Com uma apresentação dividida em duas partes, o grupo de choro Água de Moringa é a atração da série Casa do Choro, do Bossa Criativa, no dia 26/2, às 18h. O minishow estará disponível no site www.bossacriativa.art.br e também no canal Arte de Toda Gente, no Youtube (www.youtube.com/artedetodagente).

A Osesp realiza uma verdadeira maratona de transmissões digitais, até o dia 5 de março. Serão apresentações do Coro da Osesp (nos dias 26/02, e 5/03, às 19h) e da Orquestra (26/02, e 05/03, às 20h30). As transmissões são gratuitas e acontecem sempre às sextas, no canal do YouTube da Osesp.

O projeto Bourbon Jazz & Blues Fest traz alguns dos melhores artistas brasileiros do jazz, da música instrumental e do blues, nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. No intervalo entre os shows, serão apresentadas gravações de shows selecionados do acervo do Bourbon Street e comentários sobre o show que segue. A programação abre com o trombonista Bocato, que faz uma homenagem a Elis Regina, com participação especial de Juliana Mantu. Transmissão ao vivo gratuita no Face https://www.facebook.com/bourbonstreetmusicclub/ e Youtube.

O Psica Live & Painting encerra programação com uma edição especial da Batalha de São Brás, a partir das 17h, ao vivo, no dia 6 de março, com transmissão e votação do público via redes sociais, além de premiação para os vencedores e show do grupo de carimbó urbano Conjunto Caruana, a partir das 20h.

O 24º Cultura Inglesa Festival, ocorrerá entre os dias 6 e 28 de março, em versão totalmente digital. O público terá acesso gratuito a uma ampla e diversificada agenda de atrações, que serão transmitidas em plataforma concebida especialmente para o festival. A programação de 2021 terá nomes como Caetano Veloso. O Cultura Inglesa Festival digital (www.culturainglesafestival.com.br).

A segunda edição do Femmefest – As Três Marias chega em 2021 em formato digital. O festival terá shows musicais, performances artísticas e bate-papos, e conta com convidadas de outros estados e do interior. A programação ocorre no dia 6 de março, a partir das 19h, no canal Femmefest no YouTube. A programação é 100% feminina e conta com shows da Banda Icamiabas e do Grupo Encanto do Tambor, ambos de Belém; Aurora Punk, de Santarém; Banda Amurians, de São Paulo e Brenda Zeni, do Amapá. As performances ficam por conta do Coletivo Mulheres de Ananindeua em Movimento e de Tarsila França. Já os bate-papos e palestras terão a presença de Lívia Noronha, Eliana Borgea e do Coletivo Tudo Pelas Mulheres - TPM.

A 2ª Edição do Festival BigBeat terá formato híbrido, com experiências digitais e presenciais. O festival é totalmente gratuito e acontecerá entre os dias 10 e 31 de março. Entre as atrações confirmadas na plataforma digital estão: Gilberto Gil e sua neta Flor Gil, Paula Fernandes, Alex Escobar, Astrid Fontenelle, Emanuelle Araújo, Dudu Nobre e O Teatro Mágico com Fernando Anitelli. Programação no site: www.festivalbigbeat.com.br. Evento gratuito.