Allan Carvalho faz show nesta quinta no Espaço Cultural Apoena

O Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos com estacionamento gratuito no Santuário de Fátima) apresenta, nesta quinta-feira, 18, Allan Carvalho, com músicas autorais e brasileiras a partir das 19h30. Couvert artístico de R$ 7, a partir do começo do show. Informações: 98213-6071 / 98158-0829⠀

Até esta quinta, 18, a Soma Música, produtora cultural paraense, realiza o "Elas no Comando", uma série de quatro encontros virtuais abertos e transmitidos ao vivo no Youtube que vai reunir mulheres da indústria da música da Amazônia e uma representante da União Brasileira de Compositores (UBC) de Recife para debater temas relacionados ao setor: da produção a direitos autorais. O evento será realizado sempre às 18h30 no Youtube/somamusica.

O Blued, aplicativo de relacionamento criado para a comunidade GBTQIA promove na sexta-feira, dia 19, live do cantor Mateus Carrilho em seu perfil no Instagram (https://www.instagram.com/mateuscarrilho/). O dono dos hits Chega, Privê e a parceria com Pabllo Vittar Corpo Sensual, promete animar o público com seus maiores sucessos.

A Osesp realiza uma verdadeira maratona de transmissões digitais, até o dia 5 de março, totalizando dez concertos on-line ao longo do mês, com uma semana-bônus no início de março. Serão apresentações do Coro da Osesp (nos dias 19 e 26/02, e 5/03, às 19h); da Orquestra (26/02, e 05/03, às 20h30), e um recital do Quarteto Osesp (19/02, às 20h30). As transmissões são gratuitas e acontecem sempre às sextas, no canal do YouTube da Osesp.

O Psica Live & Painting reúne mais de 15 artistas de diversas linguagens da cultura urbana periférica como o rap e o graffiti. A programação continua nesta sexta-feira, 19, com o DJ Morcegão, acompanhado das MC 's Íra, Ruth Clark e Yasmin Oss, às 18h.

Com a ausência do Carnaval em 2021 o Camarote Salvador transmitirá, no dia 20 de fevereiro, às 16h, um show exclusivo de Vintage Culture, no canal oficial do artista no Youtube, de dentro de um veleiro em movimento, na Baía de Todos-os-Santos. Além de Vintage Culture, a apresentação conta com a Banda Didá, grupo de percussão feminino reconhecido internacionalmente, e de um grupo de street dance e a Orkestra Rumpilezz, regida pelo maestro Letieres Leite.

O projeto Bourbon Jazz & Blues Fest traz alguns dos melhores artistas brasileiros do jazz, da música instrumental e do blues. Serão três domingos, 21 e 28 de fevereiro e 7 de março. No intervalo entre os shows, serão apresentadas gravações de shows selecionados do acervo do Bourbon Street e comentários sobre o show que segue. A programação abre com o trombonista Bocato, que faz uma homenagem a Elis Regina, com participação especial de Juliana Mantu. Transmissão ao vivo gratuita no Facebook e Youtube do Bourbon Street Music Club.