Álbum 'Amoroso', de Elizeth Cardoso, ganha as plataformas de música

O álbum Amoroso, mais uma joia da discografia de Elizeth Cardoso, ganhou as plataformas digitais. Gravado no final de 1989, o álbum foi lançado comercialmente em 1991, depois da morte da cantora, e reeditado 12 anos depois como parte da caixa "Faxineira das Canções", produzida por Hermínio Bello de Carvalho para a gravadora Biscoito Fino.

Amoroso, que permanecia inédito nas plataformas de música até agora, foi concebido como disco brinde de uma fábrica de móveis e reúne composições românticas do mestre Ary Barroso, que tinha em Elizeth a sua intérprete favorita. O repertório reúne clássicos como "Folha Morta", "Na Batucada da Vida" e "No Rancho Fundo".

No encarte original, Hermínio Bello de Carvalho, produtor musical do projeto, escreveu: “Quando se pensa em Ary Barroso, logo se estabelece a lógica associação com a Aquarela do Brasil. Mas existe nele um poeta expressamente romântico que quase ninguém prestou atenção. Um poeta de versos ágeis e imagens fortes, que se permite despudoradamente falar na primeira pessoa feminina, como aquela submissa de “Camisa Amarela” ou naquela que saiu por aí, se esmolambando “Na batucada da vida”. É esse amoroso Ary que a Divina Elizeth interpreta neste álbum, pra machucar nossos corações”.