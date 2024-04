Mangal das Garças recebe oficina de 'palitoches' e outras atrações para crianças neste domingo (28)

Neste domingo (28), as crianças terão a oportunidade de participar de mais uma edição do projeto infantil Ecoarte, realizado no Parque Zoobotânico Mangal das Garças. Desta vez, a atividade em destaque será uma empolgante oficina de palitoches do Menino Maluquinho, em homenagem ao renomado Ziraldo Alves. O evento terá início às 10h e a entrada é gratuita.

VEJA MAIS:

O Ecoarte desta semana prestará uma reverência ao talentoso Ziraldo Alves, figura multifacetada, atuante como cartunista, chargista, escritor, pintor, dramaturgo, cronista, apresentador e humorista. Ziraldo é o cérebro por trás do adorado personagem "O Menino Maluquinho", que cativou corações e conquistou inúmeras premiações tanto nacional quanto internacionalmente, além de ter inspirado produções televisivas, literárias e diversas outras adaptações.

Na oficina programada para este domingo, as crianças serão convidadas a explorar sua criatividade na confecção de palitoches do Menino Maluquinho. Com a participação da equipe do Clube da Animação, o dia promete ser repleto de diversão para os pequenos.

O projeto Ecoarte é uma iniciativa do Governo do Pará, em colaboração com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e a Organização Social Pará 2000, responsável pela administração do Parque. Além das atividades educativas do Ecoarte, o Mangal das Garças oferece uma programação diária variada com alimentação de garças, soltura de borboletas e até passeio das corujas.

Os visitantes também têm a oportunidade de explorar espaços monitorados, como o Viveiro das Aningas, a Reserva José Márcio Ayres (Borboletário), o Farol e o Museu da Navegação. O ingresso para o parque pode ser adquirido na bilheteria, ao preço de R$ 7,00.

Programação:

- 08h30: Alimentação das Iguanas

- 09h: Apresentação dos mini rapinantes (de terça a sexta-feira)

- 10h: Soltura de Borboletas

- 10h30: Alimentação das tartarugas no lago

- 11h: Alimentação das Garças

- 11h15: Voo do Gavião Alba

- 15h: Alimentação das Garças

- 17h: Passeio das Corujas (de terça a sexta-feira)

- 17h30: Alimentação das Garças

Serviço:

Ecoarte programação infantil gratuita. Oficina de palitoche.

Data: Domingo, 28 de abril.

Horário: 10h.

Local: Mangal das Garças, na rua Carneiro da Rocha, no bairro da Cidade Velha, em Belém.