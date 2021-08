Zélia Amador de Deus é a convidada da live do Teatro do Sesi nesta quarta

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás promove nesta terça, 24, às 20h, a contação da história do livro “Até as princesas soltam pum”, de autoria de Ilan Brenman. No dia 31, às 20h, será apresentada a peça “Fios da Memória”. Para se inscrever nas programações, basta enviar mensagem ou ligar para os números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451. A agenda completa está no site: http://casadaculturacanaa.com.br/.

A artista e professora Zélia Amador fará uma participação na live do Teatro do Sesi, sobre reconhecimento e valorização artística e intelectual de personalidades paraenses. A transmissão será na quarta, 25, às 16h30, no canal no youtube do Teatro do Sesi Pará.

O projeto Modernismo Hoje lança uma programação exclusiva com duração de aproximadamente 18 meses e que vai envolver todas as instituições da pasta. A transmissão acontecerá através da plataforma (#CulturaEmCasa). A programação acontece todas as sextas-feiras, sempre às 20h.

O Festival Floresta Sonora inicia as atividades de sua 3ª edição, de forma online e gratuita, com séries de provocações e discussões sobre a produção cultural e artística feita no Pará. Para mais informações:@florestasonora no instagram. A programação vai até o dia 27 de agosto.

O Festival Rio Ouricuri realiza em sua programação diversas apresentações musicais e artísticas, nos dias 27 e 28 de agosto, realizado de forma virtual, a transmissão será no canal no youtube do Festival.

O livro de poemas “Dois Ecos”, escrito pelo engenheiro paraense Marcio Homci, será lançado dia 31 de agosto, das 16h às 20h, no restaurante Famiglia DItalia no Shopping Boulevard (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto).

A banda Soul da Paz fará uma série de lives em seu canal do youtube com entrevistas de artistas e personalidades. As apresentações serão musicais, com o show da banda, e bate-papo com os convidados. No dia 1º de setembro, os convidados serão Bruno Gouveia e Derico (Programa do Jô Soares) Para assistir acesse este link.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Veronica Stigger (8/09), Edyr Augusto (5/10), Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.