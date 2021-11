Websérie 'Mary e os Monstros Marinhos' tem últimos dias de exibição

A websérie “Mary e os Monstros Marinhos” é exibida às 11h, no canal no youtube do Sesc Santo Amaro até 6 de novembro, todos os sábados no mesmo horário.

O Prêmio Sesc de Literatura lança os livros vencedores de 2021 em evento on-line. A transmissão acontecerá no dia 8 de novembro, às 19h, no youtube do Sesc Brasil e no facebook do Prêmio.

O experimento audiovisual “Mulheres das Cavernas”, do grupo Las Cabaças, estreia no site do Itaú Cultural. O projeto reflete o passado de mulheres que viveram em cavernas amazônicas há 12 mil anos. A transmissão acontecerá às 21h, no youtube do grupo e ficará disponível até 8 de novembro.

Grupo Las Cabaças (Cláudio Chenna- Divulgação)

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.

O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto. A programação poderá ser acessada no site www.movimentapebas.art.br até abril de 2022.