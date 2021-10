Websérie 'Círio. Outras Perspectivas' terá novo episódio liberado nesta quarta-feira

O Itaú Cultural Play apresenta programação especial para o público infantil durante o mês de outubro. No IC para crianças está disponível uma playlist com 10 vídeos que resgatam os melhores audiovisuais do projeto Expedição Brasiliana.

O Castanheira Shopping (Rodovia BR-316, Km 01 - Castanheira) apresenta uma programação especial para as crianças. Na terça-feira, 12, será a vez do Super Mário e sua turma. Horários: das 17h às 19h. Entrada gratuita.

A websérie documental “Círio. Outras Perspectivas” terá novos episódios nos dias 13, 20 e 27 de outubro, sempre às 19 horas no canal no youtube da Melé Produções.

O Sesc promove o “Bom é ser criança” com atividades artísticas e recreativas. A programação no Bosque Vera Paz (Bairro Laguinho – Santarém/PA), segue nos dias 15 e 22 de outubro. Virtualmente acontecerá contação de história com Karla Pessoa, no sábado, 9, às 10h, no youtube do Sesc no Pará. Informações: @sesc_pa no instagram.

A Câmara Brasileira do Livro promove uma série de lives, com escritores, que anteciparão o 63º Prêmio Jabuti. Os bate-papos acontecerão no canal do YouTube da CBL, até 28 de outubro. A programação terá, entre os destaques, no dia 20, às 17h, a escritora Josélia Aguiar, no dia 27, às 19h, Ignácio de Loyola Brandão e no dia 28, às 19h, Djamila Ribeiro.

O 3º Cortejo Visagento acontecerá este ano, no dia 31 de outubro, com concentração no cemitério de Santa Izabel (Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 896 - São Brás), à meia-noite. Para mais informações: @lendasdaamazonia no instagram.

O Cortejo Visagento vai relembrar os personagens das histórias de Walcyr Monteiro (J. Bosco)

A websérie “Mary e os Monstros Marinhos” é exibida às 11h, no canal no youtube do Sesc Santo Amaro até 6 de novembro, todos os sábados no mesmo horário.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.

O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto. A programação poderá ser acessada no site www.movimentapebas.art.br até abril de 2022.