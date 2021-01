Série Audiovisual 'Caminhos da HQ' ganha últimos episódios da terceira temporada

Neste sábado, 30 de janeiro, às 14h, o Itaú Cultural apresenta no site e no canal do Youtube, os últimos episódios da terceira temporada do Caminhos da HQ, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos.

Com episódios dedicados a quadrinhos, mangás e tirinhas de humor, a série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores Thiago Spyked e Cora Ottoni.

A Amazon realiza o primeiro evento literário de 2021 com a "Semana Amazon de Literatura". Serão 10 dias de mesas e palestras ao vivo, gratuitas e on-line, até 7 de fevereiro.

Para assistir às mesas, basta conectar nos horários por meio do link amazon.com.br/semanadeliteratura, no YouTube da Amazon Brasil ou no Facebook de Kindle Direct Publishing. Todas as mesas são gratuitas, e não requerem inscrição prévia.

O IC para Crianças segue em sua temporada voltada às Vivências e Brincadeiras e no dia 30 de janeiro (sábado) coloca no ar Grande Duelo. Os vídeos entram no ar sempre às 11h, no site www.itaucultural.org.br e Youtube da organização.

A Oficina Cultural Oswald de Andrade está com a programação de janeiro dedicada às artes cênicas e à dança. A maioria das atividades acontece por meio das plataformas on-line da instituição (oficinasculturais.org.br).