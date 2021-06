Roteiro Geoturístico da UFPA terá nova edição virtual

O Memorial da América Latina recebe, no próximo encontro do Clube de Leitura Ler a América Latina, no dia 12 de junho, a autora Ana Brêtas apresenta os contos “Jogo da Velha”, “Casinha” e “Coelho Sai da Toca”, com transmissão pelo Zoom. Inscrições pelo link. Informações no site do Memorial América Latina.

No dia 13 de junho, a coordenadora do projeto Roteiro Geoturísticos da Universidade Federal do Pará (UFPA), Professora Dra Goretti Tavares, realiza a live "Memória e Patrimônio - A Belle Époque e o Cinema Olympia em Belém do Pará" com a participação da Professora Dra de Ciência Política, Luzia Miranda, e do Professor Mestre e crítico de cinema Marco Antônio Moreira. Inicia às 17h, com transmissão gratuita pelo canal do projeto no Youtube.

A Casa Museu Ema Klabin promove o programa gratuito e on-line “Encontro com escritores: outros olhares”, via plataforma Zoom Meetings, sempre às quartas-feiras com inscrições no site emaklabin.org.br. A última convidada é Selma Maria Kuasne (30 de junho, das 17h às 18h30). Após a transmissão ao vivo, os programas ficarão disponíveis nas plataformas digitais da casa museu. Cada encontro terá 95 vagas.

Projeto MAM no Minecraft reúne várias atividades (Leonardo Sang/ Divulgação)

O Museu de Arte Moderna de São Paulo, em parceria com a Microsoft e a Agência Africa, lançou o projeto educativo no jogo Minecraft chamado “MAM no Minecraft”. O objetivo é oferecer experiências únicas aos jogadores ao combinar arte, educação e games, com reproduções do espaço do museu e de obras do acervo, jogos pedagógicos, atividades lúdicas e propostas de aulas. A experiência traz um filme feito dentro do game com narração de Lázaro Ramos. Confira na plataforma https://education.minecraft.net/ e no site do MAM.

Permanecem abertas as inscrições ao 63º Prêmio Jabuti até às 18h do próximo dia 1º de julho (horário de Brasília). Este ano, o editor e tradutor Marcos Marcionilo assume a curadoria da premiação. As inscrições podem ser feitas pelo link da Câmara Brasileira do Livro: https://www.cblservicos.org.br/, no qual é preciso ter ou criar um login e senha antes de selecionar “Prêmio Jabuti”. Os vencedores das categorias Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação levarão uma estatueta e o prêmio de R$ 5 mil cada; e o vencedor de Livro no Ano, a estatueta e R$ 100 mil.