Radionovela 'O Idiota' faz homenagem aos 200 anos de nascimento de Dostoievski

A radionovela “O Idiota”, em homenagem aos 200 anos do nascimento de Fiodor Dostoievski tem episódios diários às 20h. Informações: https://institutocasacomum.org.

A plataforma Cultura em Casa apresenta durante todo o mês de novembro, uma programação especial ao mês da consciência negra. Festivais, filmes, shows e diversos conteúdos podem ser acessados. Programação completa em: www.culturaemcasa.com.br.

No dia 30 de novembro, às 20h, a Casa da Cultura segue com programação de contação de histórias com o conto “A menina que gostava de saber”, de Gisele Gama Andrade. Para se inscrever e receber a programação, basta entrar em contato: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

Nesta quarta, 1, uma programação cultural marca o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Carlos Reis, Anck, Chucky, banda D’boa, entre outros artistas vão se apresentar a partir das 14h, no Teatro Estação Gasômetro (Av. Gov Magalhães Barata, 830). Haverá também peças de teatro e concertos. Informações: 98280-2188.

Na quinta-feira, 2, será realizado o debate “As coisas do imaterial: tocadores-fazedores de tambores”. A transmissão será às 19h no youtube da Casa da Cultura.

A escritora Rose White vai lançar o seu novo livro de poesias "Trilhas. A poesia de Rose White”. O lançamento vai acontecer na sexta-feira, 3, no Sesc Boulevard (Blvd. Castilhos França, 522/523).

O filme da peça “Antígona” é transmitido de forma on-line. As transmissões seguem até 4 de dezembro, no youtube do Centro Cultural (CCSP).

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. A mediação é do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. A última convidada é Cida Pedrosa (7/12), às 19h30.

O ator paraense Cacá Carvalho lança o filme “Leonardo da Vinci - a Obra Oculta”, que será exibido no youtube da Corpo Prateado, às 20h. A programação segue até 8 de dezembro.

Em comemoração ao aniversário da Curro Velho e da Casa da Linguagem, será realizada uma programação com shows, teatro e workshops. A programação segue até 9 de dezembro. Informações: @currovelho no instagram.

O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto. A programação poderá ser acessada no site www.movimentapebas.art.br até abril de 2022.