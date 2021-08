Peça 'Fios da Memória' é atração na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

O livro de poemas “Dois Ecos”, escrito pelo engenheiro paraense Marcio Homci, será lançado dia 31 de agosto, das 16h às 20h, no restaurante Famiglia DItalia no Shopping Boulevard (Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto).

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás promove no dia 31, às 20h, a peça “Fios da Memória”. Para se inscrever nas programações, basta enviar mensagem ou ligar para os números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451. A agenda completa está no site: http://casadaculturacanaa.com.br/.

O 12º Cinefantasy - Festival Internacional de Cinema Fantástico oferece diversas programações com debates, workshops e atividades de formação, com o tema "Assédio Não" e com um olhar 100% de mulheres. O evento acontecerá a partir de 1º de setembro até dia 16/09. Para informações e inscrições: https://www.cinefantasy.com.br/.

A banda Soul da Paz fará uma série de lives em seu canal do youtube com entrevistas de artistas e personalidades. As apresentações serão musicais, com o show da banda, e bate-papo com os convidados. No dia 1º de setembro, os convidados serão Bruno Gouveia e Derico (Programa do Jô Soares) Para assistir acesse este link.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. Até dezembro, serão sete encontros transmitidos ao vivo pelo canal do Paiol Literário no Youtube, às 19h30. A mediação será do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. Os próximos convidados são: Veronica Stigger (8/09), Edyr Augusto (5/10), Patrícia Melo (9/11) e Cida Pedrosa (7/12). Excepcionalmente, o bate-papo com Patrícia Melo acontecerá às 15h30. Os demais, às 19h30.

No IC para Crianças, Auritha Tabajara compartilha suas histórias com temática indígena, no perfil no instagram do Itaú Cultural. As histórias irão ficar disponíveis para assistir até 12 de setembro.